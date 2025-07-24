Depoyu uygun fiyattan doldurmak isteyen sürücülere sadece birkaç saat kaldı. İstanbul, Ankara ve İzmir'de yeni tahmini fiyatlar belli oldu.

LPG'ye bu gece yarısı zam geliyor. Akaryakıt fiyatlarında dalgalanma sürerken, bu kez zam haberi otogaz kullanıcılarını ilgilendiriyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere LPG'nin litre fiyatına ortalama 45 kuruş zam yapılacak.

ZAM ÖNCESİ ARAÇ SAHİPLERİNE UYARI

Zamlı fiyatlar bu gece yarısından itibaren geçerli olacak. Bu nedenle LPG'li araç sahiplerinin depolarını daha uygun fiyattan doldurabilmeleri için sadece birkaç saatleri kaldı. Akşam saatlerinden itibaren akaryakıt istasyonlarında yoğunluk yaşanabileceği tahmin ediliyor.