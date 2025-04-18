Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki hareketlilik, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. ABD ile Çin arasındaki ticaret gerilimlerinin yatışması ve Çin ekonomisinden gelen olumlu büyüme verileri, brent petrol fiyatlarını yukarı yönde tetikledi. Bu gelişmeler, küresel piyasalarda petrolün varil fiyatının yükselmesine neden oldu.

Son haftalarda ardı ardına yapılan indirimlerin ardından 11 Nisan’da 82 kuruş, 17 Nisan’da ise 94 kuruş zam gelen benzin fiyatlarının ardından şimdi de motorin kullanıcılarını ilgilendiren yeni bir gelişme yaşandı.

23 NİSAN’DA MOTORİNE ZAM GELİYOR

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, 23 Nisan Çarşamba gününden itibaren motorin grubunda yaklaşık 1 liralık fiyat artışı bekleniyor. Bu artışın, brent petrol fiyatlarında gözlenen yükseliş ve döviz kurundaki hareketlenmenin bir sonucu olduğu ifade ediliyor.

BENZİN VE LPG'DE DE ZAM SİNYALİ

Brent petrolün 68 dolar seviyesine yaklaşmasıyla birlikte, önümüzdeki günlerde benzin ve LPG fiyatlarında da artış olabileceği belirtiliyor. Eğer küresel piyasalarda petrol fiyatlarındaki yükseliş devam ederse, diğer akaryakıt türlerinde de benzer zamlar kaçınılmaz olabilir.