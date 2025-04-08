Yaşanan düşüşlerin ardından çarşamba gecesi benzin ve akaryakıt fiyatlarında beklenen indirim 3 liranın üzerine çıkarken, pompaya yansıyacak fiyat düşüşü Cumhuriyet tarihinde akaryakıtta yapılmış en büyük indirim olarak kayıtlara geçecek.

ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı küresel tarifelerin ardından 7 Nisan'da tüm dünya borsalarında sert düşüşler görüldü. Hisse senetlerinin yanı sıra emtia ve kripto paralarda da büyük bir dengeleme görülürken, petrol fiyatları 63 dolara düşerek son 4 yılın en dip seviyesine ulaştı.

3 LİRA ÜZERİNDE İNDİRİM GELİYOR

Petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün akaryakıt sektörüne yönelik etkileri merak edilirken, sektör temsilcileri mevcut tarifeler üzerinden motorine 3 liranın üzerinde indirim yapılmasının beklendiğini aktardı. Benzinde ise beklenen indirim 2,5 lira seviyesinde.

TEK SEFERDE YAPILMIŞ EN BÜYÜK İNDİRİM

Çarşamba gecesi geçerli olması beklenen indirim, aynı zamanda akaryakıt fiyatlarında Cumhuriyet tarihi boyunca tek seferde yapılmış en büyük indirim olarak kayıtlara geçecek.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Benzin ve motorin gibi akaryakıt fiyatları hükümetler tarafından belirlenmemekte. Hükümetler yalnızca akaryakıttan alınacak vergi oranında artış ya da düşüş yapabilme yetkisine sahip. Bunun dışında akaryakıtın temel fiyatı Cenova borsasındaki değerlere göre belirleniyor.

Bu değerler mevcut petrol fiyatı ve dolar/TL kuruna göre hesaplanmakta ve rafinerilerin kar marjları eklenerek akaryakıt fiyatları belirlenmekte.