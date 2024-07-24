İkinci el otomobil piyasasında fiyatlar adeta çakıldı. Galericiler son 5 yılın en düşük satışını yaşıyor. Geçtiğimiz yıla göre fiyatlar düşse de galericiler eski kazançların sağlayamıyor. Peki bu durum ne kadar daha devam edecek? Bundan sonra açıklanan tarih 31 Ağustos… Çünkü güvenlik paketi önleminin biteceği tarih ve bu sürece kadar da galericiler ikinci el otomobilde alım fırsatı olduğunu söylüyor.

İkinci el otomobilde aracın marka ve modeline göre satış rakamlarında en az yüzde 10 ila 30 arasında net bir düşüş var.

KREDİ FAİZLERİ VE SIFIR OTOMOBİLDEKİ KAMPANYALAR

Otocenter Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kayatuzu da ikinci el otomobil piyasası için yaptığı açıklamada “İkinci el için şu anda tam alım fırsatı diye düşünüyorum. Geçen seneye göre bu sene kredide krediye ulaşmanın zorluğu ve kredi faizlerinin yüksek olması ikinci elde piyasanın durgunluğuna sebep olan sıfırlı kampanyalarda fiyatların düşmesine sebep oluyor. Biniciler ikinci el aracım fiyatları yükselmeden alayım demeye başladı. Şu anda ufak ufak ziyaretçilerimiz sitelerimizi geziyor” ifadelerini kullandı.

ARABA SATIŞLARI NE ZAMAN HAREKETLENİR?

ATV Haber’e konuşan bir başka galeri esnafı ise “Bir ay daha bu durum böyle devam eder diyorum. Yani bir ay içerisinde biraz daha hareketlilik olur. Ondan sonra da satışlar artmaya başlar artık okul açılmaya başladığı zaman da tekrar piyasa bir durgunluğun içerisine girer” ifadelerini kullandı.

ORTALAMA 100 BİN LİRA İNDİRİM VAR

Geçen sene bu zamanlar piyasada 900- 950 bin lira bandında olan araçlar şu anda 850 bin liradan satışta. Fiyatlarda aşağı yukarı 100bin liralık bir düşüş var. Geçen seneye göre neredeyse tüm araçlarda indirimleri olduğunu belirten galericiler geçen sene 1 milyon 300 binlerde olan bir aracın fiyatının da şimdi 1 milyon 200 bin lira civarında olduğunu belirtiyor.

Galericiler düşüşün nedeni olarak ise “Geçen sene bu arabalar kampanyasız satılıyordu bayilerde. Bayilerin yaptıkları sıfır araç kampanyaları, sıfır faiz kampanyaları dolayısıyla fiyatlar ikinci elde biraz daha düşmüş oldu” ifadelerini kullandı.

Galericilere göre yavaş yavaş insanlar araç alımına yönelse de piyasada az da olsa düşüşün devam etmesi bekleniyor.