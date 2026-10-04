Van Şehir Stadı'nın ihalesi yapıldı! Stadı 2.6 milyar liraya Okyanus grubu yapacak!

Bunlar da ilginizi çekebilir

Van Şehir Stadı'nın ihalesi yapıldı! Stadı 2.6 milyar liraya Okyanus grubu yapacak!

Van’da obezite oranı dikkat çekiyor! Rakamlar iç açıcı değil!

Hakkari'de göğüs ağrısı şikayetiyle başvurduğu Yüksekova Devlet Hastanesinde 'Anterior MI' teşhisi konulan M.Y. isimli hastanın (75) ileri tetkik ve tedavisi için SBÜ Van Bölge Hastanesi'ne sevki kararlaştırıldı. Van İl Sağlık Müdürlüğü ile iletişime geçilerek, helikopter ambulans talep edildi. Kısa sürede Yüksekova'ya giden helikopter ambulans, hastayı alarak Van'a naklini sağladı.

Hakkari'nin Yüksekova Devlet Hastanesinde "Anterior MI" (kalp krizi) teşhisi konulan 75 yaşındaki M.Y., ileri tedavi için ambulans helikopterle Van'a nakledildi.

Bu bağlantı sizi https://www.wanhaber.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.