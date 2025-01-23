AKOM tarafından yapılan değerlendirmelere göre, bugün (Perşembe) Van’da akşam saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışı olması beklendiği bildirildi. Kar yağışının etkisini Cuma akşam saatlerinde kaybetmesinin belendiği aktarılırken, kent genelinde özellikle gece ve sabah saatlerinde görülen gizli buzlanma ve don olayı ile birlikte bölgesel sis, pus hadisesi ve çığ tehlikesine dikkat çekildi.

AKOM tarafından yapılan paylaşımda; “İlimiz genelinde özellikle gece ve sabah saatlerinde görülen gizli buzlanma ve don olayı ile birlikte bölgesel sis, pus hadisesinin ve çığ tehlikesi beklenmektedir. Karayolu ulaşımında bölgesel sis hadisesine bağlı görüşte daralma, gizli buzlanma ve don olayı nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunmalıdır.

Kar yağışına bağlı yükseklerde kuvvetli rüzgarla birlikle tipi ve kar savrulması, eğimi dik yamaçlarda kar akması ve çığ tehlikesi, rüzgâr üşümesi, karayolu geçitlerinde (Tendürek, Güzeldere, Kurubaş) gizli buzlanma ve gece saatlerinde don olayı, kar yağışına bağlı görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksama, soba ve baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunmalıdır” denildi.