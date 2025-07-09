Temmuz ayının ilk günlerinde Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranına bağlı olarak yapılan otomatik ÖTV artışıyla birlikte akaryakıt fiyatları keskin bir şekilde yükselmişti. Motorin şimdi bir kez daha zamlandı. 9 Temmuz 2025 itibarıyla motorin litre fiyatı 55 TL’yi aştı.

BENZİN, MOTORİN VE LPG TEMMUZDA UÇTU

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın düzenlemesiyle benzine 2,26 TL, motorine 2,12 TL, LPG’ye 97 kuruş zam yapılmıştı. Bu artışların ardından motorin fiyatı 53 TL bandını aşmıştı.

MOTORİNE GECE YARISI ZAMMI

9 Temmuz Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin litre fiyatına 1,20 TL daha zam geldi. Böylece motorin litresi 55 TL’nin üzerine çıkmış oldu.

FİYATLAR NASIL BELİRLENİYOR?

Akaryakıt fiyatları; döviz kuru, uluslararası petrol fiyatları ve vergi oranlarındaki değişikliklere göre rafineri çıkış fiyatlarının hesaplanmasıyla belirleniyor.

Dağıtım firmalarının fiyatları ise bölge ve bayilere göre küçük farklılıklar gösterebiliyor.