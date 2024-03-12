31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimler için geri sayım devam ederken, liderlerin kent buluşmaları da sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Mart 2024 günü Van’a gelerek, partisi tarafından düzenlenecek olan mitinge katılacak ve halka hitap edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Van buluşmasına tüm halkı davet eden AK Parti Van İl Başkanı Emre Güray; “Kıymetli hemşehrilerimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan sizlerle buluşuyor. 15 Mart Cuma günü saat 13.00’te Beşyol Meydanı’nda yapacağımız mitinge sizleri ve ailelerinizi bekliyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Mart 2024 Cuma günü saat 13.00’te Van Beşyol meydanında düzenlenecek olan mitinge katılacak ve halka hitap edecek.