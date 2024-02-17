Mart ayında yapılacak olan yerel seçimler için geri sayım devam ederken, adaylar da projelerini kamuoyuna açıklamaya devam ediyor.

AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdulahat Arvas, Van Uygulama Oteli’nde düzenlenen Proje Lansman Toplantısı’nda projelerini açıkladı.

Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdulahat Arvas’ın bir süredir hazırlığı devam eden projelerini paylaştığı programa önceki dönem Adalet Bakanı, AK Parti Grup Başkan Vekili, Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül, AK Parti Van İl Başkanı Emre Güray, Van Milletvekilleri Burhan Kayatürk ve Kayhan Türkmenoğlu, belediye başkanları, belediye başkan adayları, kadın kolları, gençlik kolları, meclis üyeleri ve çok sayıda partili katıldı.

GÜRAY: VAN HİZMET BELEDİYECİLİĞİNİ HAK EDİYOR

Proje lansman toplantısının açılış konuşmasını AK Parti Van İl Başkanı Emre Güray yaptı. Güray, “Yaklaşık 1 ay önce Büyükşehir Belediye Başkan Adayımızı, 15 gün önce de ilçe adaylarımızı belirledik ve durmak yok, çalışmaya devam düsturuyla çalışmaya başladık. Van’ın bütün her yeri hizmet belediyeciliğini hak ediyor. Bizler de işinin ehli adaylarla halkımızı AK Belediyecilikle buluşturacağız” dedi.

“ŞEHRİMİZİ MARKA ŞEHİR HALİNE GETİRECEĞİZ”

Ayakları yere basan projeler ile yola çıkıldığını aktaran Güray; “Projelerimiz, hükümetimizin destekleriyle, yerel yönetimimizin ehil kadrolarıyla gerçekleştirilecek projelerdir. Şehrimizi marka şehir haleni getirmek istiyoruz. Allah’ın izniyle kendimize inanıyoruz. Kadrolarımızla, projelerimizle kentimize hizmeti en iyi şekilde taşıyacağız. Daha önce milletvekilliği yapmış bir tecrübemiz var, kentin birçok sorunu ile hemhal olmuş, tecrübesi olan bir adayımız var.

Huzur ortamında, güven ortamında, göç vermeden ilimizi Ortadoğu’nun marka şehri yapacağımız projelerle, ak belediyelerle tüm ilçelerimizi buluşturacağımıza inancımız tam. Seçime hazırız, partimizde kırgınlıklar, ayrılıklar, katılımlar olabilir. Ama bizim yolumuz da çizgimiz de bellidir. İnşallah AK Parti olarak tüm belediyelerimizi kazanarak halkımızın hizmetkarı olacağız” ifadelerini kullandı.

GRUP BAŞKANVEKİLİ GÜL: AZ BİR SÜRE KALDI

Önceki dönem Adalet Bakanı, AK Parti Grup Başkan Vekili, Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül de, yaptığı konuşmada; “2024 yılı 31 Mart seçimlerine çok az bir süre kaldı. Bütün Türkiye’de yeni bir seçime hep beraber giriyoruz. Türkiye’de belediyecilik deyince akla milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan gelir, 1994 ruhu gelir. İstanbul’da çöp çukurun yaşandığı, suların akmadığı bir İstanbul’dan bugün ki İstanbul’a…” dedi.

“VAN’DA ‘NEREDE KALMIŞTIK?’ DİYECEĞİZ”

Seçimi çok önemsediklerinin altını çizen Gül; “Demokrasi yerelde başlar. Bu anlayışla seçimleri çok önemsiyoruz. Milletimiz önceki seçimde büyük bir teveccühle Recep Tayyip Erdoğan dedi. Bu ülkenin kararını bu ülkenin insanları veriyor. Ne oldu, bu seçimde milletimiz dedi ki biz oyunları bozarız, Recep Tayyip Erdoğan’la, AK Parti ile devam ederiz dedi ve öyle de oldu, Allah razı olsun.

Şimdi Türkiye’de de, Van’ımızda da, İzmir’imizde de, İstanbul’umuzda da inşallah AK Parti Belediyeciliği ile devam edeceğiz. Abdulahat Arvas kendini çok iyi yetiştirmiş, sizlerin desteği ile çok güzel işler yapacağına inanıyorum. İnşallah inanıyorum ki AK Partili belediyeciliği ile Van’da nerede kalmıştık diyeceğiz. Vanlılar en güzel hizmetlere layık. Abdulahat Arvas ile Ak Parti ile yola devam etmeye hazır mıyız? Kararlı mıyız?” şeklinde konuştu.

“AK PARTİ TÜRKİYE’NİN TEMİNATIDIR”

Ak Parti’nin Türkiye’nin teminatı olduğuna vurgu yapan Gül; “AK Parti Türkiye’nin teminatıdır. 85 milyonun kardeşliği, birliği için siyaset yapıyoruz. Türkiye’nin huzurunu bozmak isteyenlere karşı AK Parti ve milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan birliğimiz, beraberliğimiz için gece gündüz siyaset yapıyor. Ülkemizin huzurunu bozmak isteyenlere asla fırsat vermedik, vermeyeceğiz.

85 milyon nasıl inanırsa, nasıl düşünürse, nasıl konuşursa konuşsun 85 milyon bu ülkenin 1. sınıf vatandaşıdır dedi Ak Parti. Bu anlayışı, bu siyaseti ortaya koyduk ve bundan sonra da bu hamleleri hep beraber yapacağız. El birliği ile daha da huzurla geleceğe yürüyeceğiz. Vanlı hemşehrilerimizin en güçlü destekleriyle Van’ımızı daha güzel hale getirelim diyorum, Allah’a emanet olun” dedi.

ABDULAHAT ARVAS PROJELERİNİ AÇIKLADI

Konuşmaların ardından AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdulahat Arvas projelerini açıkladı.

Arvas; “Halkımıza inanıyoruz, güzel şeyler başaracağımıza inanıyoruz. Cumhurbaşkanımızın İstanbul’da başlattığı belediyecilik anlayışını şimdi birçok ilde AK Parti belediyeciliğinin gerçekleştirdiğini görüyoruz. Allah nasip ederse 13 ilçemizle beraber biz Van’a hizmetler ve eserler kazandıracağız. 20 yıllık hasret inşallah 31 Mart’ta bitecek. Van’ı ayağa kaldırmak için projelerimizi hazırladık.

İnancımızla, gayretimizle, halkımızla birlikte, ayrıştırmadan, milletimizin gönlünde yer alacağız. Cumhurbaşkanımız bizim arkamızda. Hükümetimizin desteği ile yaşanabilir bir Van inşa edeceğiz. Projelerimizi halkımızla birlikte hazırladık, hayırlı olsun” dedikten sonra başlık başlık projelerini şu şekilde açıkladı;

İŞTE ARVAS’IN AÇIKLAYACAĞI O PROJELER;

* YÜZ YILLIK HAYAL GERÇEK OLUYOR: Edremit – Van YYÜ Arası Tramvay Hattını kuruyoruz.

* VAN DENİZİNDE SEYAHAT KEYFİ: Edremit – Van YYÜ arası deniz ulaşımı başlatılacak.

* TRAFİĞİ ÇİLE OLMAKTAN ÇIKARIYORUZ: Kent trafiğini rahatlatacak 4 adet köprülü kavşak yapılacak.

* MODERN ŞEHİR-MODERN YOLLAR: 250 KM yeni yol ve bulvarlar açıyoruz.

* İŞSİZLİĞE ÇARE OLUYORUZ: Gençlerimize çeşitli iş alanları oluşturacağız. Çeşitli sektörlerle işbirliği yaparak 25 bin kişiye istihdam oluşturacağız.

* BİZ BİR AİLEYİZ: Evlenen çiftlere 50.000 TL evlilik desteği sağlıyoruz.

* SİZİNLEYİZ GENÇLER: Üniversite öğrencilerine aylık 1.000 TL eğitim ve 1.000 TL ulaşım desteği sağlayacağız.

* DAR GELİRLİLERE KONUT: Sosyal belediyecilik anlayışıyla dar gelirli vatandaşlarımız için 10 bin konut yapacağız.

* YENİ VAN DAHA GÜVENLİ OLACAK: Depreme dirençli yeni bir Van inşa edeceğiz.

* DOĞALGAZSIZ EV KALMAYACAK: Havamız değişecek, 5 yılda doğalgaz ulaşmayan ev kalmayacak.

* YENİ OTOGAR VE SEBZE HALİ YAPILACAK: Belediyeciliğimiz döneminde modern otogar, modern sebze hali ve kapalı semt pazarları inşa ediyoruz.

* 20 BİN YAPI DÖNÜŞTÜRÜLECEK: Güvenli yarınlar için yerinde kentse dönüşümle 20 bin yapıyı dönüştüreceğiz.

* KIRSALDA HAYATI KOLAYLAŞTIRACAĞIZ: Kırsal Mahallelerimizin yol, su ve altyapı sorunlarını çözüyoruz.

* TARIMSAL ÜRETİME DEV DESTEK: 5.000 çiftçimiz ile alım garantili üretim dönemini başlatıyoruz.

* Kadınlara ve gençlere 100 bin TL hibe desteği

*2 adet organize tarım bölgesi

* 12 bin dönüm kent tarım alanı

* Kurubaş'ta uluslararası standartlarda kayak merkezi ile kış turizmi canlandırılacak

* Termal turizmi canlandırma çalışmaları yapılacak

* 30 bin kişilik yeni şehir stadyumu

* Toprakkale seyir tepesine teleferik kurulacak

* Van şehir tiyatrosu kurularak kültür ve sanat çalışmaları yapılacak

* Yaşar Kemal Kültür Merkezi ile Feqiye Teyran Kültür Merkezi kurulacak

Arvas son olarak; “Projelerimizi sizlerle birlikte hayata geçireceğiz. Hepimiz için projelerimiz hayırlı olsun” dedi.