Aile Destek Ödemeleri Temmuz Ayında Son Mu?

Türkiye genelinde binlerce vatandaşın merakla beklediği haber geldi! Aile Destek Programı'nda Temmuz ayı son ödeme tarihi belli oldu. Her ayın 15'inden sonra hesaplara yatırılan destek ödemeleri için geri sayım başladı. Peki, aile destek ödemeleri ne zaman yatacak? İşte detaylar:

Temmuz ayı itibariyle son kez ödeme yapılacak olan Aile Destek Programı'nda, hak sahipleri için büyük önem taşıyan tarih netleşti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Temmuz 2024'te program sona erecek. Uzmanlar, 850 ile 1250 TL arasında değişen tutarlarda olan bu ödemelerin Temmuz ayında hesaplara yatırılacağını belirtiyor. Programın devam edip etmeyeceği ise merak konusu. Detaylar ve güncel bilgiler için takipte kalın!