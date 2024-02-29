Hakkında 2 bin 758 yıla kadar hapis cezası istenen ve Erzurum Dumlu Kapalı Cezaevi’nden Van Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na nakledilen suç örgütü lideri Adnan Oktar, kente gelir gelemez avukatlarıyla görüştü.

İstanbul ve Erzurum'da kaldığı cezaevlerinde çok sayıda genç kadın avukatla görüşme yaptığı öne sürülen Oktar, Adalet Bakanlığı'nın merceğine girdi. Konuyla ilgili Erzurum'da inceleme başlatan Adalet Bakanlığı, Oktar'ı Erzurum'daki cezaevinden alıp Van'a nakletti.

İDDİANAME TAMAMLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, Adnan Oktar organize suç örgütünün güncel yapılanması ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.

Soruşturma sonucunda hazırlanan 352 sayfalık iddianamede, 20 kişi şüpheli olarak yer aldı.

Oktar'ın yargılanmasına 21 Mayıs'ta İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlanacak.

VAN'DA AVUKATLARIYLA GÖRÜŞTÜ

Erzurum Dumlu Kapalı Cezaevi’nden Van'a nakledilen suç örgütü lideri Adnan Oktar, kentteki ilk avukat görüşmesini gerçekleştirdi. WanHaber'in ulaştığı kulis bilgisine göre cezaevinde Van Barosu'na kayıtlı bir erkek avukatla görüşme yapan Oktar, yolculuğunun iyi geçtiğini aktardı. Said Nursî'nin kentinde olmaktan son derece mutlu olduğunu belirten Oktar, Van'ın değerlerle dolu manevi bir kent olduğuna dikkat çekti.

KEDİCİK DEĞİL ASLANCIK

İstanbul ve Erzurum'da çok sayıda genç kadın avukatla görüştüğü haberleri sonrası Van'da erkek bir avukatla görüşen Oktar hakkında kent genelinde "Kedicik değil, aslancık ile görüşmüş" yorumları yapıldı.

Oktar 15 gün gibi kısa sürede yaklaşık 200 avukat ile olağan akışa uygun olmayacak şekilde, "hukuki yardım" adı altında görüşmeler gerçekleştirmişti.