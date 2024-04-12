Mısır ekonomisine destek sağlamak isteyen Avrupa Birliği (AB), pakette son aşamaya geldi.

Kahire yönetimine aktarılacak kredi, iki aşama şeklinde uygulanacak. AB Konseyi, Mısır'a yönelik hazırlanan makro finansal yardımın kabul edildiğini açıkladı.

Açıklamada, Mısır ekonomisinin istikrara kavuşturulmasına yardımcı olmak için ülkeye acilen 1 milyar euro destek sağlanacağına işaret edildi.

Mısır 5 milyar euro alacak

Mısır'ın mali durumunun ve finansman ihtiyacının son dönemde kötüleştiği anımsatıldı. 1 milyar euroluk mali yardımın ilk aşama olduğu, ikinci aşamada 2024-2027 dönemi için 4 milyar euro kaynak daha sağlanacağı ifade edildi.

Tek seferde kredi şeklinde verilecek

Finansal destek, tek seferde kredi şeklinde verilecek. Mısır'ın demokrasi ve hukukun üstünlüğü ile insan hakları gibi alanlarda somut adımlar atmayı sürdürmesi, kredi koşulu olarak belirlendi.

Geçen ay hazırlandı

AB Komisyonu, geçen ay Mısır'a toplam 5 milyar euro tutarında bir mali yardım operasyonu teklifi hazırlamıştı.

Yardım kararı, bu aşamadan sonra AB Resmi Gazetesi'nde yayınlandıktan sonra yürürlüğe girecek.