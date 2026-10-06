13. dakikada Aral’ın pasında ceza yayı önünde topu alan İsmail, gerisindeki Ozan Kabak’a topu aktarırken, bu oyuncunun sert şutunda kaleci Donnarumma topu kornere çeldi.
16. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Salih Özcan’ın plase vuruşunda kaleci Donnarumma soluna uzanarak meşin yuvarlağın sahibi oldu.
17. dakikada paslaşarak gelişen atakta İrfan Can Kahveci, savunmanın arkasına koşu yapan Yunus’a topu gönderdi. Yunus’un gelişine kafa vuruşunda top kalecide kaldı.
26. dakikada Di Lorenzo’nun sağ kanattan ortasında ceza sahasında seken topa Scamacca vuruşunu yaparken üst direğe çarpan top filelere gitti. 1-0
50. dakikada Uğurcan’ın uzun pasında savunma arkasına sarkan Aral Şimşir, kaleci Donnarumma’yı geçerken açısı daraldı. Topu son çizgide tutan Aral, pas vermek isterken savunma ayak koydu.
54. dakikada İsmail Yüksek’in sağ kanada pasında topla buluşan Yunus Akgün’ün arka direğe ortasında Aral kafayı vururken, Mancini kale önünde kafayla topu uzaklaştırdı.
58. dakikada Esposito’nun pasında ceza sahasına hareketlenen Doumbia’nın sol çaprazdan vuruşunda kaleci Uğurcan topu ayaklarıyla çeldi.
61. dakikada Yunus’un ara pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda topu alan Zeki’nin yerden pasında arkaya açılan topu Aral Şimşir boş kaleye gönderdi. 1-1
64. dakikada sağ kanatta kazanılan serbest vuruşu kullanan Barella’nın ortasında arka direkte iyi yükselen Calafiori kafayı vururken meşin yuvarlak uzak köşeden ağlarla buluştu. 2-1
78. dakikada Ozan’ın uzun pasını ceza sahası içinde kontrol eden Yunus, geriye dönerek pasını Salih’e aktardı. Salih’in gelişine sert vuruşunda kaleci Donnarumma meşin yuvarlağı kornere çeldi.
87. dakikada Kayode’nin pasında sağ kanatta topu alan Doumbia, ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta top Zeki’den sekerek sol açıldı. Romano’nun kale önüne sert ortasına ayak koyan Esposito topu ağlara gönderdi. 3-1
Stat: Renato Dall’Ara
Hakemler: Szymon Marciniak, Tomasz Listkiewicz, Adam Kupsik
İtalya: Gianluigi Donnarumma, Giovanni Di Lorenzo (Michael Kayode dk. 55), Gianluca Mancini, Alessandro Bastoni, Matteo Ruggeri (Riccardo Calafiori dk. 55), Nicolo Barella (Sandro Tonali dk. 70), Alessandro Romano, Issa Doumbia, Antonio Vergara (Davide Frattesi dk. 84), Daniel Maldini, Gianluca Scamacca (Francesco Esposito dk. 55)
Yedekler: Marco Carnesecchi, Guglielmo Vicario, Giorgio Scalvini, Nicolo Fagioli, Samuele Inacio, Nicolo Cambiaghi, Sebastiano Esposito
Teknik Direktör: Roberto Mancini
Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Ozan Kabak, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu (Oğuz Aydın dk. 88), İsmail Yüksek (Kerem Aktürkoğlu dk. 79), Salih Özcan, Eren Elmalı, İrfan Can Kahveci (Bartuğ Elmaz dk. 70), Aral Şimşir (İlhan Fakılı dk. 70), Yunus Akgün (Deniz Gül dk. 88)
Yedekler: Altay Bayındır, Muhammed Şengezer, Merih Demiral, Emirhan Topçu, Mustafa Eskihellaç, Ege Tıknaz, Melih Kabasakal
Teknik Direktör: Vincenzo Montella
Goller: Scamacca (dk. 26), Calafiori (dk. 64), Francesco Esposito (dk. 87) (İtalya), Aral Şimşir (dk. 61) (Türkiye)
Sarı kartlar: Scamacca, Ruggeri (İtalya), Zeki Çelik, Eren Elmalı (Türkiye)