Van Şehir Stadı'nın ihalesi yapıldı! Stadı 2.6 milyar liraya Okyanus grubu yapacak!

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87. dakikada Kayode’nin pasında sağ kanatta topu alan Doumbia, ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta top Zeki’den sekerek sol açıldı. Romano’nun kale önüne sert ortasına ayak koyan Esposito topu ağlara gönderdi. 3-1

78. dakikada Ozan’ın uzun pasını ceza sahası içinde kontrol eden Yunus, geriye dönerek pasını Salih’e aktardı. Salih’in gelişine sert vuruşunda kaleci Donnarumma meşin yuvarlağı kornere çeldi.

16. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Salih Özcan’ın plase vuruşunda kaleci Donnarumma soluna uzanarak meşin yuvarlağın sahibi oldu.

13. dakikada Aral’ın pasında ceza yayı önünde topu alan İsmail, gerisindeki Ozan Kabak’a topu aktarırken, bu oyuncunun sert şutunda kaleci Donnarumma topu kornere çeldi.

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