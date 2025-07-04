İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğuna ilişkin iddialar üzerine başlatılan soruşturma tamamlandı. Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, İmamoğlu'nun "zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik" suçundan 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. İddianamede, İmamoğlu hakkında, işlemiş olduğu kasıtlı suç nedeniyle hapis cezasına mahkum edilmesi halinde Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 53. maddesinde yer alan belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmasına karar verilmesi talep edildi. Ayrıca iddianamede, İmamoğlu'nun sahte olarak elde ettiği iddia edilen evrakın TCK'nın 54. maddesi uyarınca müsadere edilmesine karar verilmesi talep edildi.

BAZI ÖĞRENCİLERİN LİSTEDEN USULSÜZ OLARAK SİLİNDİĞİ BELİRTİLDİ

İddianamede resmi belgede sahtecilik suçunun koruduğu temel hukuki değer, bireysel menfaatlerin ötesinde, toplumun bütününe yönelik bir hukuki varlık olan kamusal güven olduğu, gerçeğe aykırı belge düzenlenmiş olması ve mevcut belgeye gerçeğe aykırı ilaveler yapılması ya da belgenin bütünüyle veya kısmen değiştirilmiş olması gibi eylemlerin, kamusal güveni bozma tehlikesi doğurduğundan suç olarak tanımlandığı aktarıldı. University College of Northern Cyprus (UCNC)’ın Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından tanınan üniversitelerden biri olmadığı, Ekrem İmamoğlu’nun yatay geçiş yaptığı 1990 yılında University College of Northern Cyprus’ın yatay geçiş yapılabilecek üniversiteler arasında olmadığı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının yazılarına istinaden K.K.T.C.’de faaliyet gösteren yükseköğretim kurumlarından sadece Doğu Akdeniz Üniversitesinin Yükseköğretim Kurulu tarafından tanındığı, yatay geçiş kontenjanlarının usulsüz olarak artırıldığı ve yatay geçiş başvurularının resmi çalışma saati sonuna kadar yapılacağı belirtilmesine rağmen neden başvuru tarihi bitmeden Fakülte Yönetim Kurulunun yatay geçiş başvurularının değerlendirilerek karara bağlandığı ve bazı öğrencilerin listeden usulsüz olarak silinerek yine listeye yeni öğrencilerin eklendiği aktarıldı.

3 KİŞİLİK KONTENJANA 54 KİŞİ ALINDI

Ayrıca iddianamede, 3 kişilik kontenjanı bulunan bölüme usulsüz olarak 54 kişinin alındığı, öğrencilerle ilgili çok sayıda hileli işlem yapıldığı, Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 2. maddesinde yer alan 'eşdeğer eğitim programları uygulayan yükseköğretim kurumları' maddesinin uygulanmadığı belirtildi.

İddianamede, yönetmeliğe aykırı şekilde bulunduğu üniversitede transkriptlerinde başarısız ve alınan kredilerde eksiklerin olduğu, İngilizce İşletme Programına yurtdışı yatay geçiş başvuruları kabul edilen öğrencilerin herhangi bir dil seviye tespit sınavı ya da yeterlilik sınavı yapılmadığı, yine yurtdışı yatay geçiş başvurusunda bulunan öğrencilerin rektör, dekan, yönetim kurulu üyeleri, fakülte sekreteri, yatay geçiş komisyonu üyeleri gibi süreçte yer alan kişileri referans olarak gösterdiklerinin anlaşıldığı yazıldı.

'İMAMOĞLU ADINA HERHANGİ BİR KAYIT BULUNMUYOR'

İddianamede, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde öğrenci işleri müdürü olarak görev yapan Yağmur Ergüneş Tümer’in bilgi sahibi sıfatıyla alınan beyanında, okula girişlerin sınavla yapıldığı, sınavı kazanan öğrencilere öğrenci numarası verildiği, sınavı geçemeyenlerin ise sisteme kaydının yapılmadığını ifade ettiği belirtildi. 1993 yılından önce sınavla giriş sistemi bulunduğunu, 1986’dan bu yana yasa gereği sınavsız öğrenci alınamadığını, sınav belgelerinin 10 yıl saklandığını söylediği ve Ekrem İmamoğlu adına okulda herhangi bir kayıt bulunmadığını, dolayısıyla bu kişinin bu okula giriş yapmadığını beyan ettiği aktarıldı.

ÜNİVERSİTE DENKLİĞİNİN OLMADIĞI VE BUNUN BİLİNDİĞİ YAZILDI

İddianamede, şüpheli Ekrem İmamoğlu’nun referans olarak gösterdiği Özalp Tozan’ın alınan ifadesinde, University College of Northern Cyprus’ın tam anlamıyla bir üniversite olmadığı, şirket vasfında olduğu, Türkiye’de denkliğinin olmadığı ve bunun bilindiği, o dönemde çok az sayıda üniversite olması nedeniyle üniversiteler arası geçiş konusunun denk ve eşdeğer olan kurumlar arasında yapılabileceğinin üniversiteler ve öğrenciler tarafından bilindiği, yani özel üniversiteden devlet üniversitesine geçmenin mümkün olmadığını söylediği belirtildi.

YATAY GEÇİŞ YAPMIŞ GİBİ GÖSTERİLDİ

İddianamede, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde kurulu eğitim kurumlarından sadece Doğu Akdeniz Üniversites'inin Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınmakta olduğu, İstanbul Üniversitesi’nin de bu hususu bilmesine rağmen, Ekrem İmamoğlu’na ait öğrenci dosyasının incelenmesinde, ilgili kişinin gerçekte University College of Northern Cyprus adlı eğitim kurumuna kayıtlı olduğunun anlaşıldığı, İmamoğlu’nun İstanbul Üniversitesi’ne yatay geçişi sırasında gerçeğe aykırı şekilde, öğrenci kütük defterine Doğu Akdeniz Üniversitesi öğrencisi olarak kaydedildiğinin tespit edildiği ifade edildi.

Yapılan bu işlemle hem İstanbul Üniversitesi yetkililerinin hem de şüpheli Ekrem İmamoğlu’nun, University College of Northern Cyprus adlı kurumun Yükseköğretim Kurulu nezdinde tanınırlığının bulunmadığını bildikleri halde, şüphelinin denkliği olan bir kurumdan yatay geçiş yapmış gibi gösterildiği yazıldı.

HAYAT HİKAYESİNDE DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ’NDE EĞİTİM GÖRDÜĞÜ BİLGİSİ BULUNMADIĞI AKTARILDI

İddianamede, Ekrem İmamoğlu’nun hayat hikayesinde hiçbir aşamada Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde eğitim gördüğüne ilişkin bir bilgi bulunmamasına rağmen; internet sitelerinde, 'Kahramanın Yolculuğu' isimli kitapta ve çeşitli yazılı ile görsel basın organlarında, İmamoğlu’nun Doğu Akdeniz Üniversitesi’nden yatay geçiş yaptığı yönünde beyanlara yer verildiği aktarıldı.

Bu durumun temel nedeninin, İstanbul Üniversitesi’ne yatay geçiş kaydı sırasında, şüphelinin Doğu Akdeniz Üniversitesi öğrencisiymiş gibi gösterilmiş olmasından kaynaklandığı, gerek yatay geçiş işlemleri sırasında gerekse daha sonraki süreçlerde University College of Northern Cyprus kurumu ile ilgili durumu açıkça bildiği, buna rağmen kamuoyunda farklı bir algı oluşturacak şekilde hareket ettiği aktarıldı.