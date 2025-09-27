Temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübünün de mücadele ettiği Trendyol 1. Lig’de 8. Hafta bugün ki maçlarla başlıyor.

Bugün saat 16.00’da lider Esenler Erokspor, Alagöz Holding Iğdır FK’yı konuk edecek ve haftanın açılış maçı oynanacak. Günün diğer maçında ise saat 19.00’da Eminevim Ümraniyespor ile Arca Çorum FK karşı karşıya gelecek.

Trendyol 1. Lig 8. haftasında yarın (pazar) 4 ve pazartesi günü de yine 4 maç oynanacak. Temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, 29 Eylül Pazartesi günü sahasında Amed Sportif Faaliyetleri konuk edecek. Bu maç saat 17.00’de başlayacak.

İşte 8. haftanın programı;

27.09.2025 16:00 Esenler Erokspor - Alagöz Holding Iğdır FK

27.09.2025 19:00 Eminevim Ümraniyespor - Arca Çorum FK

28.09.2025 16:00 Manisa Futbol Kulübü - Sipay Bodrum FK

28.09.2025 16:00 İstanbulspor A.Ş. - Boluspor

28.09.2025 19:00 Atakaş Hatayspor - Bandırma Spor

28.09.2025 19:00 Serik Spor Futbol A.Ş. - Erzurumspor FK

29.09.2025 14:30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü - Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş.

29.09.2025 17:00 İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü - Amed Sportif Faaliyetler

29.09.2025 20:00 Sakaryaspor A.Ş. - Özbelsan Sivasspor

29.09.2025 20:00 Adana Demirspor A.Ş. - Sms Grup Sarıyerspor