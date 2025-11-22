Açılış konuşmasını gerçekleştiren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, günümüzde çocukların dijitalde de yetim kaldığını söyledi.

İçinde bulunulan dijital çağda çocukların ileri düzeyde internete bağlı olduklarını belirten Yenigün, "Dijital çağdayız, çocuklarımıza bu çağ riskler getiriyor. Evlerimizdeki günlük yaşamdan, çocuklarımızın gelişim süreçlerine, ebeveynlik rollerimizden, aile içi iletişime kadar pek çok alan dijital iletişiminin etkisi altında yeniden şekilleniyor. Bu hızlı dönüşüm, bir yandan ailelere ve çocuklara önemli fırsatlar sunarken diğer yandan hepimizin dikkatle yönetmesi gereken yeni ilişkiler, sorumluluklar ve hassasiyetler getirmekte." ifadelerini kullandı.

Yenigün, çocukların ve ebeveynlerin aktif şekilde sosyal medyada olduğuna değinerek, "Ailelerin, hem kendi yaşamları hem de çocuklarının dijital deneyimleri bu ortam üzerinde şekilleniyor. Ancak dijital platformların hızla çeşitlendiği bu dönemde sahte hesaplar, kimlik gizleme, dezenformasyon, istismar, dijital zorbalık ve kişisel bilgilerin kötüye kullanılması gibi riskler hem çocuklarımızı hem de ailelerimizi tehdit etmeye devam ediyor." diye konuştu.

Çocuğun ilk ve en güçlü koruma kalkanının aile olduğuna dikkati çeken Yenigün, bu nedenle dijital dünyada çocuğu koruma çalışmalarının aileyi merkeze aldığını, ebeveynleri desteklemeden çocukların tam anlamıyla korunamayacağının bilincinde olunması gerektiğini anlattı.

"6-15 yaş çocukların yüzde 90,8'i düzenli olarak dijital oyun oynuyor"

Yetim Vakfı Başkanı Murat Yılmaz da dünya üzerinde her 5 çocuktan 1'inin savaş, çatışma ve felaketlerin yaşandığı ülkelerden birinde bulunduğunu, 1 milyar çocuğun çok boyutlu yoksullukla yüz yüze olduğunu ve 200 milyonu aşkın çocuğun da çalışmak zorunda kaldığını söyledi.

Sayıları 122 milyona varan mültecilerin yüzde 41'inin yani 50 milyonu aşkın çocuğun mülteci olduğunu kaydeden Yılmaz, ortalama 1 milyar yetim, öksüz, sosyal yetimle aynı gök kubbenin paylaşıldığını dile getirdi.

Madde, teknoloji, sanal kumar bağımlılığının çocuklar arasında hızla yayıldığını vurgulayan Yılmaz, "6-15 yaş çocukların yüzde 90,8'i düzenli olarak dijital oyun oynuyor. Tüm bu dramatik tabloyu daha da kritik hale getiren boşanma sayılarındaki artışı da gözden kaçırmamak gerekiyor. 2024 yılı istatistiklerine göre, her üç evlilikten bir tanesi maalesef boşanmayla netice veriyor. Bu da milyonlarca boşanmış aile çocuğu anlamına geliyor ki bu da gerçekten sıkıntılı bir durum." şeklinde konuştu.

Yılmaz, bugün dünya üzerindeki siyasi, ekonomik ve sosyal değişimlere bakıldığında dünyanın insanlık için arzu edilen bir iyilik ikliminden uzakta olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Filistin, Sudan, Lübnan, Doğu Türkistan, Suriye, Arakan, Ukrayna, Keşmir, Kongo, Yemen, Somali ve daha birçok ülkenin çocukları silahların gölgesinde şiddet sarmalı içerisinde hayata tutunmaya çalışıyorlar. Dünyanın değer olarak kabul ettiği ve Birleşmiş Milletler'in temel kuruluş felsefesi sayılan metinlerin tamamını geride bıraktığımız iki yıl içerisinde defalarca yok sayıldı. Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi, Çocuk Hakları Sözleşmesi, Soykırım Sözleşmesi, Roma Sözleşmesi'ne atıfla insanlığa karşı suçlar, Cenevre Sözleşmeleri sadece kağıt üzerindeki değersiz metinler haline geldi. Bugün Gazze'de psikolojik desteğe ihtiyaç duymayan çocuk yok diyebiliriz. Hatta buna yetişkinleri de katabiliriz. Çocuk Hakları Sözleşmesi ile çocuklara vadedilen ne varsa işgalci organizasyonun postalları altında ezilmekte."

"Görünüyoruz ama Görüşemeyiz" başlığı altında vakfın hazırladığı tanıtım filmiyle başlayan çalıştay, gün içerisinde akademisyenlerin katıldığı komisyonlar ve sonuç raporunun hazırlanmasıyla son bulacak.