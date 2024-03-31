Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için yarın sandık başına gidiyor.

61 milyondan fazla seçmen, yaklaşık 208 bin sandıkta oy kullanacak.

Seçmen kağıdı zorunlu değil

Bu kapsamda vatandaşların oy kullanabilmesi için gerekli artlar bulunuyor.

Üzerinde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası bulunan, kimliği tereddütsüz ortaya koyan, resimli, resmi nitelikteki belgelerden biriyle oy kullanılabilecek.

Seçmenin nerede oy kullanacağını gösteren seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu olmayacak.

Sorgulama ekranından ulaşılabiliyor

Seçmen bilgi kağıdı kendisine ulaşmayanlar, nerede, hangi sandıkta oy kullanacağını Yüksek Seçim Kurulu'nun internet sitesi ve e-Devlet uygulamasından öğrenebilecek.