İnci Taneleri 24. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı? 23 Mayıs Yeni Bölüm Fragmanı İzleme Linki

İnci Taneleri dizisinin izleyicileri, yeni bölümü büyük bir heyecanla beklerken, "İnci Taneleri 24. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?" sorusu merak konusu. Peki, 23 Mayıs'ta İnci Taneleri'nin yeni bölüm fragmanı izlenebilir mi?

Son Bölümde Neler Oldu?

İnci Taneleri'nin son bölümünde, Yasin yapbozun tüm parçalarını birleştirerek gerçeğe ulaşır. Rukiye'nin konağı terk edeceğini öğrenen Yeşil, gerçeği itiraf ederek çocukların Ersin'e ait olmadığını açıklar. Bu beklenmedik itiraf karşısında Rukiye'nin tepkisi ne olacaktır? Ayça'nın bu olayla bağlantısını öğrenen Yasin, Yeşil ve Ayça'yı yüzleştirir. Yasin'in transfer anlaşması, Tufan'ın müdahalesiyle iptal edilirken, Yeşil'in tüm sırlarını öğrenen Yasin, ailesine gerçekleri açıklamak için konağa gider. Tufan'ın Yasin'e karşı yaptığı beklenmedik hamle, Menevşe ile olan ilişkisinde büyük bir değişime neden olurken, Hasret'in Tufan ve Esma'ya yüzük takması ilişkiyi tamamen farklı bir yöne sürükler.

İnci Taneleri 24. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?

İnci Taneleri 24. Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Güncel gelişmeleri ve fragmanın yayınlanıp yayınlanmadığını öğrenmek için sayfamızı takip edebilirsiniz.

İnci Taneleri 24. Bölüm Fragmanı (Link henüz mevcut değil)

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