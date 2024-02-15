Van’da ki aktif iş gücü piyasasına katılan 7 bin 747 kişinin 2 bin 987’sini kadınlar, 3 bin 28’ini 15-24 yaş arası gençler, 287’sini engelliler ve bin 314’ünü yükseköğrenim mezunları oluşturuyor. İşe yerleşen 7 bin 747 kişi arasından 5 kişi kamu kurumlarında istihdam edilirken, 7 bin 742’si özelde istihdam edildi.

İşveren tarafından talep edilen işgücünü ifade eden açık iş verilerine göre ise; 2023 yılında Van’da işverenler tarafından çalıştırılmak üzere 11 bin 699 çalışan arandı.

TÜRKİYE GENELİNDE MESLEKLERE GÖRE AÇIK İŞLER

Türkiye genelinde iş verenler tarafından en çok talep edilen ve talebin tam olarak karşılanamamasından kaynaklanan açık iş listesine göre en çok işçi aranan ilk 10 meslek; 103 bin 749 silahsız özel güvenlik görevlisi, 99 bin satış danışmanı, 72 bin 784 turizm ve otelcilik elemanı, 55 bin 671 konfeksiyon işçisi, 65 bin 638 servis elemanı(garson), 46 bin 537 reyon görevlisi, 34 bin 47 diğer imalat ve ilgili işçiler, 26 bin 625 market elemanı, 35 bin 896 makineci(dikiş), 30 bin 572 kasiyer oldu.