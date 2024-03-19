Van Türkiye’nin küçükbaş hayvan ihtiyacını karşılayan iller arasında ilk sırada yer alıyor. TÜİK verilerine göre 2004 yılından bu yana, küçükbaş hayvan sayısı istatistiklerine göre 2’inci ve 3’üncü sırada bulunan iller değişse de Van, Türkiye genelinde küçükbaş hayvan sayısı sıralamasında en üstteki yerini koruyor.

VAN’DA KÜÇÜKBAŞ HAYVAN SAYISI 3 MİLYONU GEÇTİ

Coğrafi koşulları ve iklim şartları sebebiyle küçükbaş hayvancılık yapılabilecek en verimli alanı oluşturan Van’da 2023 yılında küçükbaş hayvan sayısı toplam 3 milyon 280 bin 145 oldu. 2023 yılında Van’da bulunan küçükbaş hayvanların, 286 bin 423’ü keçilerden oluşurken kalan 2 milyon 993 bin 722’si koyunlardan oluşuyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Van’da küçükbaş hayvan sayısı 2022 yılında ise 3 milyon 413 bin 510 olmuştu.

Bölge halkı için, temel geçim kaynağı olarak büyük önem taşıyan küçükbaş hayvancılık sıralamasında Van, 2004’ten bu yana açıklanan rakamlarda daima ilk sırada yer alırken, 2023 yılında Van’dan sonra en çok küçükbaş hayvanın bulunduğu il Konya oldu. Konya’yı ise sırasıyla; Şanlıurfa, Diyarbakır ve Ankara takip etti.