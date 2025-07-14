Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından bu sınavla tercih yapacak adaylar için liselerde 201 bin 405 kontenjan bulunuyor.

Milli Eğitim Bakanlığınca 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen LGS kapsamındaki merkezi sınav, 15 Haziran'da yapıldı.

Merkezi sınava başvuran 1 milyon 10 bin 916 öğrenciden 963 bin 142'si sınava katıldı, sınava katılım oranı yüzde 95,27 olarak gerçekleşti.

Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından sonuçlara göre, tüm soruları doğru yanıtlayan 719 öğrenci 500 tam puan alarak birinci oldu.

AA muhabiri, LGS tercih sürecine ilişkin merak edilen konuları 10 soruda derledi.

1- Bu yıl ne kadar ortaöğretim kontenjanı bulunuyor?

Merkezi sınavla yerleştirme süreci için bu yıl liselerde 201 bin 405 kontenjan bulunuyor.

Buna göre, Anadolu liselerinde 63 bin 730, fen liselerinde 39 bin 420, Anadolu imam hatip liselerinde 44 bin 94, sosyal bilimler liselerinde 9 bin 360, Anadolu mesleki ve teknik liseleri için 44 bin 801 kontenjan yer alıyor.

2- Merkezi sınav puanına göre kaç okula kadar tercih yapılabilecek?

Öğrenciler, sınavla öğrenci alan okullar listesinden 10 okula kadar tercih yapabilecek. Merkezi sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğüne göre, tercihler doğrultusunda yerleştirme yapılacak.

Sınavla öğrenci alan okullarda merkezi sınav puanının eşitliği halinde sırasıyla "Okul Başarı Puanı" (OBP) üstünlüğüne, sırasıyla 8, 7 ve 6'ncı sınıflardaki "Yıl Sonu Başarı Puanı" (YBP) üstünlüğüne, 8'inci sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına, tercih önceliğine ve öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana bakılarak yerleştirme yapılacak.

3- Depremzede öğrenciler için uygulanan ek kontenjan devam ediyor mu?

6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş depremleri nedeniyle olağanüstü hal kapsamındaki Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye illeri ile Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde 2024-2025 eğitim öğretim yılını tamamlayan öğrenciler için ayrıcalık tanındı.

Tercih döneminde merkezi sınavla öğrenci alan okullara yerleştirme tercihi yapmış öğrenciler için her 30 kontenjana 1 ek kontenjan verilecek. Ek kontenjanlara yerleştirme işlemleri merkezi yerleştirme esasları çerçevesinde puan üstünlüğü ve tercih önceliğine göre yapılacak. Yerleştirmeye esas nakillerde (1 ve 2. nakil) ve sonraki tüm nakil işlemlerinde ek kontenjan kullanılmayacak.

Buna göre, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okulları tercihleri sırasında 2024-2025 eğitim öğretim yılını tamamlamış oldukları illerde mevcut ortaöğretim kayıt alanlarına göre tercihte bulunabilecek. Ayrıca bu illerin dışındaki diğer illerde bulunan yerel yerleştirme ile öğrenci alan okulların tamamını ise "kayıt alanında" olarak tercih edebilecek.

Tercih dönemlerinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara yerleştirme tercihi yapmış ancak herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler, bulundukları il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurmaları halinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullarda kontenjan olup olmama durumuna bakılmaksızın okul ve şube dengesi gözetilerek yerleştirme işlemleri tamamlanacak.

Bu kapsamda bu yıl liselere 6 bin 770 ek kontenjan sağlandı.

4- Okulların kontenjanlarına nereden ulaşılabilecek?

LGS kapsamındaki merkezi sınavla öğrenci alacak okulların bu yılki kontenjanları ile geçen seneki yüzdelik dilimleri, e-Okul sistemi üzerinden açıklandı.

e-Okul üzerinden, kontenjan tabloları ile 2024'te bu okullara sınavla yerleştirmede oluşan en düşük ve en yüksek yüzdelik dilimler görülüyor. Böylece öğrenciler, bu yıl sınavdaki kendi yüzdelik dilimlerini, okulların geçen yıl oluşan taban ve tavan yüzdelik dilimleri ile karşılaştırabiliyor.

Ayrıca yerel yerleştirme kapsamında sınavsız öğrenci alan okulların kayıt bölgelerine göre tercih tablolarına da e-Okul üzerinden ulaşılabiliyor.

5- Sınava girmeyen öğrenciler ne yapacak?

Tüm öğrenciler yerel yerleştirme tercihi yapmak zorunda. Merkezi sınav puanına sahip olan öğrenciler dahil tüm öğrencilerin, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihinde bulunmaları gerekiyor.

Yerel yerleştirmede öğrenciler, ikamet adresleri, OBP ve devam-devamsızlık kriterleri dikkate alınarak kayıt alanlarında bulunan farklı türdeki okullardan en fazla 5 tercih yapacak.

Yerel yerleştirmelerden en az bir okul tercih edilmesi zorunlu olacak. Yerel yerleştirme ekranında yeşil renk "kayıt alanında" öğrenci için ikamet adresinin bulunduğu kayıt alanında yer alan okulları, mavi renk "komşu kayıt alanında" öğrenci için ikamet adresine göre komşu kayıt alanında yer alan okulları, kırmızı renk "diğer" ise öğrenci için bunların dışında kalan okulları belirtiyor olacak.

Pansiyonlu okullar için tercih yapmak ise isteğe bağlı olacak.

6- Yerel yerleştirmede ekranındaki renkler ne anlama geliyor?

Yerel yerleştirme ekranında yeşil, mavi ve kırmızı olmak üzere 3 renk yer alıyor.

Yeşil renk "Kayıt Alanında" öğrencinin ikametgah adresinin kapsadığı okulları, mavi renk öğrencinin ikametgah adresine göre "Komşu Kayıt Alanında" yer alan okulları, kırmızı renk ise öğrencinin, kayıt ve komşu kayıt alanının dışında kalan tercih edebileceği "diğer" okulları belirtiyor.

7- Özel öğretim kurumlarına kaydını yaptıranlar tercih yapabilecek mi?

Özel ortaöğretim kurumlarına ve yetenek sınavı ile öğrenci alan okullara kesin kayıt işlemini tamamlamış öğrenciler tercihte bulunamayacak.

Öğrenciler, tercih süresi içinde kayıtlarını iptal ettirmeleri durumunda tercihte bulunabilecek.

8- LGS tercihi için nasıl destek alınabilir?

MEB, LGS kapsamındaki merkezi sınava giren öğrencilerin, liselere ve üniversitelere yerleşme süreçlerine destek olmak amacıyla 81 il ve ilçelerde "Tercih Danışmanlığı Birimi" oluşturdu.

Ülke genelindeki Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinin (RAM) tamamı, Halk Eğitimi Merkezleri, Mesleki Eğitim Merkezleri ile Bakanlığa bağlı faaliyet gösteren resmi okullarda LGS tercih döneminde, öğrenci ve veliler için Türkiye genelinde açılan Tercih Danışmanlığı Birimlerinde rehber öğretmen ve psikolojik danışmanlar görevlendirildi.

Öğrenci ve veliler, LGS tercih danışmanlığı için oluşturulan 11 bin 391 tercih birimi arasında kendilerine en yakın birimden hizmet alabilecek.

9- Tercihler ne zamana kadar yapılabilecek?

LGS tercih dönemi, 24 Temmuz saat 17.00'ye kadar devam edecek.

10- Yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sınavın yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar, 4 Ağustos'ta "meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek.