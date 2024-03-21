22 Mart Cuma günü (yarın) açılışı yapılacak alışveriş merkezinin bazı bölümlerinde tadilat devam ederken, yaklaşık yüzde 75’inde ise çalışmalar tamamlandı.

Kuyumcular için ayrılan eksi ikinci kat ve yemek katı olarak hizmet verecek olan çatı katında çalışmaların devam etmesi sonucu, şimdilik bahsi geçen iki katın açılmayacağı bildirildi.

Şehrin en işlek ve kalabalık caddesi üzerinde yapılan ve açılışı yarın gerçekleşecek olan alışveriş merkezi açıldıktan sonra da gündemden düşmeyeceğe benziyor.

“KENTE BÜYÜK DEĞER KATACAK”

Van Mall AVM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Özdek, wanhaber’e yaptığı açıklamada, alışveriş merkezinin yüzde 75’inin tamamlandığını ve 22 Mart tarihinde açılışının yapılacağını belirterek, “Van Mall AVM’nin 22 Mart’ta açılışı gerçekleşecek, kente büyük bir değer katacağına inanıyoruz. AVM içinde devam eden tadilatlar var, açılış gerçekleştikten sonra yine alışveriş merkezinin içinde devam edecek bir takım çalışmalar olacak.” diye konuştu.

Açılıştan sonra çalışmaların devam edeceğini kaydeden Özdek, “Alışveriş merkezimizde açılıştan sonra hizmet verecek mağazaların yanı sıra tadilatları devam eden yerler de olacak. Van Mall AVM’nin yüzde 75’i açılışa hazır, geriye kalan yüzde 25’lik kısmında da tadilat çalışmaları devam edecek.” şeklinde açıklama yaptı.

OTOPARK KONUSU

Kentin en işlek caddelerinden biri olan Cumhuriyet Caddesi’nde yer alan alışveriş merkeziyle ilgili olarak yapılan bir diğer eleştiri ise otopark konusu oldu.

Van Mall AVM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Özdek, en alt katta halihazırda devam eden çalışmaların olduğunu belirterek, çalışmaların sonunda alanın asansörlü otopark olarak kullanılacağını aktardı.