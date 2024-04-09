31 Mart Yerel Seçimlerinin ardından siyasi partilerin itirazları Yüksek Seçim Kurulu’nda (YSK) değerlendirilmeye devam ediyor. İtirazlar çerçevesinde geçici olan sonuçlara göre AK Parti’nin adayı Mehmet Öntürk, oyların yüzde 44,48’ini alarak sandıktan 1’inci çıkarken, CHP’nin adayı Lütfü Savaş yüzde 44,05 oy alarak seçimi ikinci sırada tamamladı.

İtiraz çerçevesinde Yüksek Seçim Kurulu saat 14.00’te içinde Hatay seçimlerine yapılan itirazların da yer aldığı seçim itirazlarını değerlendirdi. Yaklaşık 3 saat süren kurul toplantısında, toplam 3 il ve 2 ilçe seçimine ilişkin yapılan itirazlar masaya yatırıldı. Verilen kararlar neticesinde CHP’nin Hatay’da oyların yeniden sayılması, geçersiz oyların sayılması ve seçimin yenilenmesi taleplerini reddetti.

Diğer İl ve ilçe seçimlerinde yapılan itirazlar ve kararları ise şu şekilde:

“AK Parti’nin, Ardahan ve Iğdır’da ‘seçimlerin yenilenmesi’ talebi ve Bitlis’in Tatvan ilçesinde ‘oyların yeniden sayılması’ talebi reddedildi.

Yeniden Refah Partisi’nin Iğdır’ın Aralık ilçesinde ‘oyların yeniden sayılması ve seçimin yenilenmesi’ talepleri reddedildi.”

YSK 11 ilçede daha seçimlere yapılan itirazları karara bağladı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Şanlıurfa'nın Eyyübiye, Yozgat'ın Boğazlıyan, Ağrı'nın Hamur, Kırşehir'in Mucur, Aydın'ın Koçarlı, Aydın'ın İncirliova, Çorum'un Bayat, Nevşehir'in Merkez ve Kırklareli'nin Üsküp ilçelerinde seçimlere yapılan itirazları görüşerek, karara bağladı.

31 Mart yerel seçimlerinin ardından siyasi partilerin itirazları Yüksek Seçim Kurulu’nda (YSK) değerlendirilmeye devam ediyor. YSK, siyasi partilerin yapmış olduğu seçim itirazlarını saat 14.00’teki kurul toplantısında değerlendirdi. Yaklaşık 3 saat süren toplantıda, 11 ilçede yapılan itirazlar masaya yatırıldı. Verilen kararda 11 ilçe için seçimlerin iptali, yenilenmesi ve oyların tekrar sayım talepleri reddedildi. İlçeler yapılan itirazlar ve çıkan kararlar şu şekilde:

“Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde Yeniden Refah Partisi’nin ‘seçimin iptali’ talebi reddedildi.

Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinde CHP’nin ‘seçimin yenilenmesi’ talebi reddedildi

Ağrı’nın Hamur ilçesinde DEM Parti’nin ‘oyların yeniden sayımı’ talebi reddedildi.

Kırşehir’in Mucur ilçesinde MHP’nin ‘oyların yeniden sayımı' talebi reddedildi.

Aydın’ın Koçarlı ilçesinde AK Parti’nin ‘oyların yeniden sayımı’ talebi reddedildi.

Aydın’ın İncirliova ilçesinde CHP’nin ‘oyların yeniden sayımı’ talebi reddedildi.

Çorum’un Bayat ilçesinde MHP’nin 'oyların yeniden sayımı' talebi reddedildi.

Nevşehir merkezde AK Parti’nin ‘tüm oyların yeniden sayımı’ talebi reddedildi.

Isparta’nın Yalvaç ilçesinde AK Parti’nin ‘oyların yeniden sayımı’ talebi reddedildi.

Siirt’in Baykan ilçesinde MHP’in seçimlere yapmış olduğu itirazlar reddedildi.

Kırklareli’nin Üsküp ilçesinde AK Parti’nin ‘oylarının yeniden sayımı’ talebi reddedildi.”