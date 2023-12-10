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Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü organizasyonuyla İpekyolu Atatürk Sanat Galerisi’nde hayranlarıyla bir araya gelen Ramazanoğlu, söyleşi ve imza günü düzenledi. Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, Ramazanoğlu'nun eserleri ve sanat anlayışı üzerine keyifli bir söyleşi gerçekleştirildi.

İpekyolu Belediyesi yetkilileri, etkinliğe katılan tüm sanatseverlere teşekkür ederek, kültür ve sanatın İpekyolu'nda her zaman ön planda olacağının altını çizdi.

Etkinlikte, yazar Yıldız Ramazanoglu, katılımcılara kitaplarını imzalayarak günün anısına hediye etti.