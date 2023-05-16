Wanhaber

Heyecanla beklenen Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri tamamlandı. Ancak Cumhurbaşkanı 1. tur oylamada seçilemedi ve seçim 2. tura kaldı. Milletvekili genel seçimleri ise tamamlanarak, parlamentoya gönderilen isimler belli oldu.

Van’da Yeşil Sol Parti 6, AK Parti ise 2 vekil çıkarırken, CHP, MHP ve Yeniden Refah Partisi de kayda değer oranda oy aldı.

“ORTALAMANIN ÜZERİNDE OY ALDIK”

Van’da vekil çıkaramamasına rağmen CHP ve MHP’nin yanı sıra dikkat çeken oranda oy alan partilerden biri olan Yeniden Refah Partisi’nin Van 1. Sıra milletvekili adayı Kamil Yavuzer, duruma ilişkin değerlendirme yaptı.

Yeniden Refah Partisi olarak girdikleri ilk seçimde, Van’da geçerli oyların yüzde 3.18’ine tekabül eden 17 bin oy aldıklarını söyleyen Yavuzer; “Henüz yeni kurulmuş, teşkilat/insan kaynakları zayıf olan, hazine yardımı almayan partimizin göstermiş olduğu bu başarıyı kutluyorum. Van’da her ne kadar milletvekili çıkaracak kadar oy alamasak da partimizin Türkiye ortalamasının üzerinde oy alarak en çok oy alan illerinden biri olduk” dedi.

Partilerinin 5 vekille mecliste temsil edileceğini dile getiren Yavuzer, şu ifadelere yer verdi; “Milli Görüş Meclis’e sloganıyla çıktığımız bu yolda başta genel başkanımız Fatih Erbakan olmak üzere 5 vekilimiz mecliste. 21 yıl aradan sonra Milli Görüş’ün temsil edileceği mecliste kimse kaybetmedi, herkes kazandı. Müjdeler olsun Yeniden Refah geldi.

Van’da ihlas ve samimiyetle yaptığımız seçim çalışmaları süresince edindiğimiz tecrübeler bizim için en büyük kazanım oldu. Hayrı isteyerek çıktığımız yolda ‘Olanda hayır vardır’ düsturunca hayra kavuştuğumuza inanıyor, hayır yolunda çaba sarf edeceğimize devam edeceğimizi bilmenizi istiyorum.”

Ramazan Çetin