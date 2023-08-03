Tahmini Okuma Süresi: dakika

Ordu kademesinin yeniden şekillendiği Yüksek Askeri Şura Toplantısı sona erdi.

Metin Gürak, yeni Genelkurmay Başkanı oldu. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ise Selçuk Bayraktaroğlu atandı.

YAŞ ÜYELERİNDEN ANITKABİR'E ZİYARET

Toplantıdan önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Askeri Şura üyeleriyle Anıtkabir'i ziyaret etti.

"ORDUMUZUN GÜCÜNE GÜÇ KATACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir özel defterini imzaladı. Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmek için yoğun çaba içindeyiz. YAŞ'ta alacağımız kararla ordumuzun gücüne güç katacağız" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki YAŞ toplantısına Şura üyeleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı olarak görevlendirilen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan katıldı.

METİN GÜRAK KİMDİR?

Metin Gürak, 1981'de Kara Harp Okulu'ndan, 1982'de Topçu Okulu'ndan mezun oldu.

1985'te Kara Havacılık Okulunu bitirerek pilot olan Gürak, 1990'da Kara Harp Akademisi, 1996'da Silahlı Kuvvetler Akademisi'ni bitirdi.

Çeşitli birlik ve karargahlarda yürüttüğü görevlerin ardından Gürak, 2006'da tuğgeneralliğe, 2010'da tümgeneralliğe, 2015'te korgenaralliğe terfi etti.

2017 Ağustos ayından bu yana Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığı görevini yürüten Gürak, yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Genelkurmay 2. Başkanlığına atandı.

haber7