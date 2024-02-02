İpekyolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen kültür-sanat etkinlikleri çerçevesindeki yarıyıl şenlikleri çocuklar tarafından yoğun ilgi gördü.
Toplamda 8 bin öğrencinin ağırlandığı etkinlikte öğrenciler doyasıya eğlendi. Düzenlenen program kapsamında Berivan Kültür ve Sanat Merkezi ile Büyükşehir Kültür Merkezi’nde;
Sihirli Burun Palyaço Kuki, Gepetto Usta ile Pinokyo, Canım Arkadaşım, Martı Kedi, Benim Güzel Dünyam, Nasreddin Hoca, Hacivat/Karagöz adlı tiyatro oyunlarının yanı sıra çocuk sahne oyunları, animasyon gösterimi ve palyaço şovlarıyla çocuklar gönüllerince eğlendi.
Şenliklerin sonunda ise keyifli ve eğlenceli vakit geçiren tüm öğrencilere çeşitli ikramlıklar verildi.
Kaynak: İHA