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İpekyolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen kültür-sanat etkinlikleri çerçevesindeki yarıyıl şenlikleri çocuklar tarafından yoğun ilgi gördü.

Toplamda 8 bin öğrencinin ağırlandığı etkinlikte öğrenciler doyasıya eğlendi. Düzenlenen program kapsamında Berivan Kültür ve Sanat Merkezi ile Büyükşehir Kültür Merkezi’nde;

Sihirli Burun Palyaço Kuki, Gepetto Usta ile Pinokyo, Canım Arkadaşım, Martı Kedi, Benim Güzel Dünyam, Nasreddin Hoca, Hacivat/Karagöz adlı tiyatro oyunlarının yanı sıra çocuk sahne oyunları, animasyon gösterimi ve palyaço şovlarıyla çocuklar gönüllerince eğlendi.

Şenliklerin sonunda ise keyifli ve eğlenceli vakit geçiren tüm öğrencilere çeşitli ikramlıklar verildi.