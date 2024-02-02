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31 Mart Yerel Seçimleri için CHP'de aday belirleme mesaisi sürüyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Genel Merkez binasında düzenlenen Parti Meclisi (PM) toplantısına başkanlık etti. PM'de belediye başkan adaylarını belirleme sürecinin büyük ölçüde tamamlandı.

PM toplantısının ardından Van'daki 5 ilçe belediye başkan adayı açıklandı.

İşte CHP'nin Van'daki ilçe belediye başkan adayları:

İpekyolu: Ömer Doğan

Erciş: Yusuf İzzettin Kılıç

Tuşba: Adil Şahinoğlu

Gevaş: İsa Baran

Özalp: Oktay Sağlam