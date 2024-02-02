31 Mart Yerel Seçimleri için CHP'de aday belirleme mesaisi sürüyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Genel Merkez binasında düzenlenen Parti Meclisi (PM) toplantısına başkanlık etti. PM'de belediye başkan adaylarını belirleme sürecinin büyük ölçüde tamamlandı.
PM toplantısının ardından Van'daki 5 ilçe belediye başkan adayı açıklandı.
İşte CHP'nin Van'daki ilçe belediye başkan adayları:
İpekyolu: Ömer Doğan
Erciş: Yusuf İzzettin Kılıç
Tuşba: Adil Şahinoğlu
Gevaş: İsa Baran
Özalp: Oktay SağlamKaynak: WanHaber / Ramazan Çetin