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İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze'ye yönelik saldırıları acımasızca devam ediyor.

Gazze halkı, 7 Ekim'den bu yana saldırılarla mücadele etmeye çalışıyor.

Açlıkla mücadele devam ediyor

Bir yandan saldırılara direnmeye çalışan Filistin halkı, bir yandansa açlık ve susuzluğa direnmeye çalışıyor.

Filistin halkı, İsrail'in hain saldırılarından kaçarak Gazze'nin güneyindeki Refah kentine sığındı.

Saatlerce yemek sırası beklediler

Halk, kendilerine ve ailelerine yemek alabilmek için kapıların farklı bölgelerinde bulunan yemek pişirme alanlarının önünde saatlerce beklemek zorunda kalıyor.

İsrail ordusu hedef gözetmeksizin bombalamaya devam ederken Gazze'de can kaybı her geçen gün artıyor.

Can kaybı 27 bine dayandı

Savaşın başladığı tarihten bu yana havadan, karadan ve denizden devam eden saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 27 bine yaklaştı.

Hayatını kaybedenlerin en az 11 bini çocuk, 7 bin 500'ü kadın olmak üzere yaklaşık 66 bin kişi yaralandı.