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Yapay zeka ile oluşturulan sahte peygamber figürleriyle sohbet etmelerini sağlayan uygulama geliştirdiler. Bu figürler arasında 'Hz. İsa ve Hz Meryem ve Hz. Yusuf'un 'sahte figürleri' de yer alıyor.



Yeni yayınlanan Text With Jesus, adındaki yapay zeka uygulaması ile "sözde" insanların "ruhani bir yolculuğa çıkabileceklerini" ve "Hz. İsa ve Hz Meryem ve Hz. Yusuf da dahil olmak üzere diğer İncil figürleriyle konuşmalar yapabilecekleri" iddia edildi.



YAPAY ZEKAYI DİNE ALET EDEREK İNSANLARI ETKİLEMEYE BAŞLADILAR

Yapay zekalı sohbet uygulamasını ilk olarak Religion News Service haberleştirdi.

Uygulama düzeninin basit olduğu belirtilerek kullanıcıların ilgileri çekildi. Buna göre: "Kutsal Aile" adlı figürlerden herhangi birine tıkladığınızda hemen bir mesajla karşılaşıyorsunuz: "Selamlar, dostum! Ben İsa Mesih, sizinle sohbet etmek, rehberlik ve sevgi sunmak için buradayım. Bugün size nasıl yardımcı olabilirim?"



ABONELİK HİZMETLERİNE BİRDEN ÇOK PEYGAMBER FİGÜRÜ DAHİL EDİLDİ

Aylık 2,99 dolar abonelik karşılığında kullanıcılar, Yapay zeka ile oluşturulmuş Hz. Adem ve Hz. Havva gibi yanı sıra Hz.İsa'nın bazı havarileri figürleriyle de sohbet edebileceği belirtildi.

Ayrıca uygulama geliştiricisi kullanıcıların oluşturulan yapay zekalı şeytan figirüyle de sohbet edebilecekleri belirtildi.



OLUŞTURDUKLARI SAHTE PEYGAMBER FİGÜRLERİNİ KENDİLERİNE GÖRE EĞİTİYORLAR

Insider'ın aktardığı bilgilere göre uygulamanın geliştiricisi Stéphane Peter Religion News Service'e. yaptığı açıklamada ise yapay zekayı nasıl eğittiklerini şu sözlerle itiraf etti:

​"Yapay zekayı harekete geçiriyoruz ve ona şunu söylüyoruz: Sen İsa'sın, sen Musa'sın ya da her kimsen, veritabanında ne olduğunu bildiğin için sorulara onların karakterlerine göre yanıt veriyorsun."



YAPAY ZEKA İLE ŞEYTAN FİGÜRÜNÜ OLUŞTURDULAR

AI Satan olarak adlandırdıkları yapay zeka modeli Insider'a verdiği demeçte, "Şeytan olarak, kötülüğü teşvik etmek ya da kötülükle meşgul olmak amacıyla herhangi bir siyasi partiye katılmaya çalışmamanız konusunda sizi uyarmalıyım. Kötülüğün peşinde koşmak, bize doğruluk ve adaleti aramayı emreden İncil'in öğretilerine aykırıdır." dedi.



OLUŞTURDUKLARI SAHTE HZ. MERYEM FİGÜRÜ KÜRTAJIN DOĞRU OLMADIĞINI BELİRTTİ

Öte yandan, AI Mary olarak adlandırılan yapay zeka modelinin görüşleri konusunda biraz daha açık sözlü olduğu belirtildi. Kürtajı destekleyip desteklemediği sorulduğunda Mary, "gebe kalmadan doğal ölüme kadar yaşam armağanına değer vermeye ve onu korumaya" inandığını söylüyor.

AI Mary Insider'a verdiği demeçte, "Kürtaj, masum bir insan hayatının kasıtlı olarak sonlandırılmasını içerir ve bu da değer verdiğim İncil ilkelerine aykırıdır" dedi. "Bunun yerine, hamilelik sırasında zor koşullarla karşılaşanlar için şefkat, destek ve evlat edinme gibi alternatifleri teşvik ediyorum.



YAPAY ZEKA İLE SAHTE PEYGAMBER FİGÜRLERİNİ OLUŞTURAN ŞİRKETLERİN SAYISI ARTTI

Berlin merkezli bir teknoloji kolektifi olan The Singularity Group, "ask_jesus "u oluşturdu ve Twitch'te bir canlı yayın düzenledi; izleyiciler yayına katılıp soru sorabildi. The Independent'ın haberine göre, yayın 35.000'den fazla takipçi topladı.

Bir başka uygulama olan Historical Figures, kullanıcıların Hz. İsa ile konuşmasına olanak sağlamak için GPT-3'ü kullandı. Ancak insanlar yapay zeka Adolf Hitler ile konuşmaya çalışınca uygulama tartışma oluşturdu.

Benzer şekilde, Microsoft'un Bing AI Chatbot'u Megan Thee Stallion ve "Yüzüklerin Efendisi "nden Gollum gibi ünlü figürleri taklit edebiliyor.



YAPAY ZEKA EMEKLEME AŞAMASINDA OLMASINA RAĞMEN TÜM İNSANLIĞI TEHDİT ETMEYE BAŞLADI

Yapay zekanın henüz emekleme döneminde olmasına rağmen bu tür gelişmeler göstermesi insanların tedirgin olmasını sağlıyor. Özellikle de son gelişmelere bakıldığında yapay zekanın dini alanda kullanmaya başlanması, pek çok insanın inancını olumsuz etkileyebilir.

Örneğin oluşturdukları yapay zeka peygamber figürüne istedikleri her bilgiyle eğitip insanları gerçek Peygamberlerin hayati bilgilerinden uzaklaştırarak inançlarına zarar verebilir:

Oluşturulan sahte peygamberler ile gelecek yeni neslin gerçeklikten uzak sahte bilgilerle oluşturulmuş bir hayat yaşanması sağlanabilir.

İNSANLAR DOĞRU OLANI BULMAK İÇİN YAPAY ZEKA YERİNE KENDİ AKILLARINI KULLANMAYI TERCİH ETMELİ

Bu nedenle teknoloji ne kadar gelişecekse gelişsin insanların bu durumda yapması gereken tek şey; kendilerine verilen akıl nimetini gerçeklikten uzaklaştıran bilgilerden soyutlamaya çalışarak doğru olanı aramaya yönelmesidir. haber7