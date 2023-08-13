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Yerel seçimlere yaklaşılırken CHP'deki değişim tartışmaları dikkatle takip ediliyordu. Bu sırada İYİ Parti, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den sürpriz bir çağrı aldı. Bahçeli, bir canlı yayına genel başkan yardımcısı aracılığıyla ilettiği mesajında "Çağırdık dönmediniz yuvaya, yerel iktidarda komşu olalım ülke hayrına" sözleriyle ittifak çağrısında bulundu.

GÜNDEM OLAN ÇAĞRIYA PEŞ PEŞE YANITLAR

Bahçeli'nin çağrısı siyasetin gündeminde büyük etki yarattı. Çağrıya İYİ Parti'den çeşitli yanıtlar geldi. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Tolga Akalın "Devlet Bey bir üçüncü yol çağrısı yapıyorsa, yani bir milliyetçiler ligi kurmak istiyorsa zaten biz oradayız. Buyursun gelsin. Yok eğer bir siyasal İslamcının önderliğinde Türk milliyetçiliğini peşkeş çekiyorsa zaten o gereğini yapıyordur bize ihtiyaç yoktur" sözleriyle yanıt verdi.

Partinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Dün bir TV programından partimizle ilgili kamuoyuna yansıyan tartışma ve iddialara yönelik partimizin görüşünü ve milletimize çağrımızı iletiyoruz; '26 Ağustos ruhuyla rotamız net, pusulamız millet!" dendi.

İYİ Parti'den gelen açıklamalara ise MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, “Peşin hükümlü ve kompleksli değerlendirmeler karşısında millet, faturayı davetin sahibine değil, onu yanlış algılayıp reddedenlere çıkarır" sözleriyle yanıt verdi.

MHP'DEN YEREL SEÇİM MESAJI

Konuyla ilgili yine gündem yaratacak açıklamalarda bulunan MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter, bugün Eskişehir'de konuştu. Yönter, Taşbaşı Kültür Merkezi'nde partisinin Odunpazarı İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada, "2024'e doğru, diyar diyar Anadolu" temasıyla 31 Mart 2024 seçimlerine hazırlık yaptıklarını söyledi.

"BUNU YAPMAZSAK GÖK GİRSİN KIZIL ÇIKSIN"

Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri'nde Cumhur İttifakı'nın elde ettiği stratejik başarıyı mahalli idareler seçimleriyle perçinlemek, pekiştirmek, taçlandırmak istediklerini ifade eden Yönter, yeni Anayasa çalışmalarına da değinerek, şunları söyledi:

"İnşallah Türkiye'mize yeni bir Anayasayı da Cumhur İttifakı olarak kazandıracağız. Bunu başaracağız. Vakti, zamanı geldiğinde ki her şeyin bir vakti vardır, vakti, zamanı geldiğinde milletimize yakışır, demokratik nitelikli, geniş katılımlı herkesi içine alan sivil, 12 Eylül'ün cunta tortularından tamamıyla arındırılmış yepyeni bir anayasayı, Türk başkanlık sistemine müzahir bir anayasayı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine müzahir bir anayasayı milletimize, ülkemize kazandıracağız. Bunun için de çalışacağız. Türkiye'de milli birlik ve kardeşlik ruhuyla cumhuriyetin ikinci yüzyılına, cumhuriyetin yeni yüzyılına Türk mührünü Allah'ın izniyle vuracağız. Bunu yapmazsak gök girsin kızıl çıksın."

"MHP İLE KOMŞU OLMAKTAN MI KAÇINIYORSUNUZ?"

Devlet Bahçeli'nin İYİ Parti'ye yaptığı çağrıyı hatırlatan Yönter, parti olarak her çağrılarını samimiyetle yaptıklarını kaydetti. Yönter, konuşmasına şöyle devam etti:

"Samimiyet üzerine mücadele ediyorsak o zaman sözümüzün, özümüzün, hedeflerimizin de samimi olması lazım, çağrılarımızın da samimi olması gerek. Liderimiz bir çağrıda bulundu. 'Çağırdık, gelmediniz yuvaya yerel iktidarda komşu olalım, ülke hayrına' dedi. İYİ Parti'ye. Pek çok açıklama geldi. Abuk subuk saçma sapan, hezeyan dolu... Yahu bölücülerle, teröristlerle aynı evi paylaşıyorsunuz da MHP ile komşu olmaktan mı kaçınıyorsunuz? Böyle şey olur mu? Bölücülerle aynı masaya oturuyorsunuz. Teröristlerle aynı evi paylaşıyorsunuz. MHP'ye geldiği vakit komşu olmaktan kaçıyorsunuz. İYİ Parti'ye davet ediyorsunuz."

"TÜRKİYE BÜYÜK BİR DİRİLİŞ SÜRECİNDEDİR"

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, çağrılarını yinelediklerini ifade ederek, şunları söyledi:

"Türkiye'nin hayrına gelin yerel iktidarda komşu olalım. Gittiğiniz yol yol değil. Ulaşacağınız bir yer yok. Zilletten, rezaletten başka yapacağınız da yok. Oturduğunuz masa, masa değil. Bir diplomat, saygın bir devlet adamı diyor ki Orta Doğu'da bir toplantı olsa bu toplantıya ismen davet edilseniz toplantıya gittiğinizde, masaya vardığınızda masada eğer isminiz yoksa menüye bakın, mutlaka isminizi orada görürsünüz diyor. Yahu menüde var sizin isminiz. Menü yapmışlar sizi. Yemek masasındasınız, üstelik Türkiye'yi yemek isteyenler var. Türkiye'yi menüye almışlar. Buna nasıl ortak olacaksınız? Bölücü ile aynı masayı paylaşıyorsun da bizimle komşuluk hukukunu paylaşamıyor musun? Daha düne kadar içimizdeydiniz. İYİ Parti'ye oy veren, CHP'ye oy veren bütün vatandaşlarımız, Genel Başkanımızın çağrısına kulak vermiştir. Verecektir. Türkiye büyük bir diriliş sürecindedir. Türkiye yükseliş sürecindedir. Hiç kimse bu yükselişimizi, dirilişimizi, ilerleyişimizi kesintiye uğratamayacak."

MHP Ordunpazarı İlçe Başkanlığına Okan Ekşi'nin seçildiği kongreye, partinin MYK üyeleri Nevzat Ünlütürk ve Şahin Gürz, MDK Üyesi Taner Gökçek, Kütahya İl Başkanı Selçuk Alıç ile çok sayıda partili katıldı. Mynet