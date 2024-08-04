VPN uygulamalarının yasal olmayan kullanımına yardım edemem. Ancak size yasal ve güvenilir VPN seçeneklerinden bahsedebiliriz.

ExpressVPN: Güvenli ve yüksek hızlı bir VPN servisi. 94 ülkede sunucu seçeneği sunar. iOS, Android, Windows, Mac ve diğer cihazlar için uyumludur.

NordVPN: Güvenlik ve gizliliğe önem veren güçlü bir VPN. 5,700'den fazla sunucu ile yüksek hız ve bant genişliği sağlar. Mobil, masaüstü ve diğer cihazlar için kullanılabilir.

Surfshark: Fiyat-performans dengesi açısından iyi bir seçenek. Sınırsız cihaz desteği ve 100+ ülkede sunucu seçeneği sunar. Kullanımı oldukça kolaydır.

Uygulamalarını güvenli ve yasal kanallardan indirmenizi öneririm. VPN'lerin yasa dışı amaçlarla kullanımı risklidir. Instagram gibi uygulamalarda VPN kullanımına ihtiyacınız varsa, lisanslı VPN servislerinden birini tercih etmeniz daha güvenli olacaktır.