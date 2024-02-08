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“Türkiye Yüzyılında Van” temasıyla 2 gün sürecek olan Vizyon Van 2024 Kongresi; Van Valisi ve Van Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Milli Eğitim Bakanlığı Eski Bakanı Prof. Dr. Hüseyin Çelik, AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk, Van İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, Van Eski Milletvekili Abdulahat Arvas ve çok sayıda akademisyenin katılımıyla bugün Van YYÜ Prof. Dr. Cengiz Andiç salonunda açılış programıyla başladı.

2024-2028 BÖLGE PLANI UYGULAMADA

Kongre paydaşlarından Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) 2024-2028 Bölge Planı çerçevesinde Van İli Vizyon Stratejik Öncelikler ve Hedefler başlığı altında konuşan DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray; “Bizler 5’er yıllık projeksiyonlar halinde bölge planını hazırlıyoruz.

Hali hazırda 2024-2028 Bölge Planımızı uygulamaya koyduk. Bölge planı tamamen katılımcı bir anlayışla yereldeki paydaşların katılımıyla hazırlanıyor. Bölge planı kapsamında çeşitli anketler, çalıştaylar, odak grup toplantıları ve çevrimiçi olmak üzere bölge dışından da paydaşların katkılarını aldık. Daha sonra eldeki veriler ve mevcut durum analizlerini topladık, sonrasında ise kalkınma ajansı uzmanlarımızca bölge planımız yazıldı ve uygulamaya konuldu” İfadelerini kullandı.

Güray, “DAKA olarak bizim 2024-2028 Bölge Planındaki vizyonumuz; ekonomik ve sosyal gelişimi ülke ortalamasında olan ve yaşam kalitesi yüksek bir bölge olmak. Bu amaçla da 5 ayrı alanda öncelik belirlemiş bulunuyoruz” dedi.

320 BİLDİRİ SUNULACAK

Prof. Dr. Hamdullah Şevli, yaptığı açılış konuşmasında; “Ülkemizin çok kıymetli Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ülkemizi ‘Türkiye Yüzyılı’na hep birlikte taşıyacağımız şu günlerde doğunun incisi Van’da üniversitemizin ev sahipliğinde, Van Valiliğimiz, Van Büyükşehir Belediyemiz, Van Yüzüncü Yıl Üniversitemiz, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansımız paydaşlığında gerçekleşen uluslararası Vizyon Van Kongresinde sizleri ağırlamaktan onur duymaktayız” şeklinde konuştu.

Şevli, “Değerli konuklar Dünya’da iletişimin oldukça kolaylaştığı bu çağda üniversitelerin çağın ötesinde bir bakış açısına sahip olmaları, özellikle küresel ağın bir parçası olduklarını idrak etmeleri ve kurumsal yapılarını bu duruma uygun biçimde revize etmeleri gerekmektedir. 1982 yılında kurulan Van Yüzüncü Yıl Üniversitemiz 41 yılını doldurmuş, şehrinin ve bölgesinin bilime açılan penceresi olmuştur” şeklinde sözlerini sürdürdü.

Vizyon Van Kongresi için Van YYÜ adına bulunduğu çağrıya yanıt veren akademisyenlere teşekkür eden Rektör Şevli, “Bugün ve yarın devam edecek sempozyumumuzda 320 bildiri sunulacak. Bölgesel odaklı bir kongre için bu sayı eşine az rastlanır bir örnektir. Ben bu anlamda akademisyenlerimize teşekkür ediyorum” ifadeleriyle konuşmasını sonlandırdı.

VALİ BALCI ÇALIŞMALARDAN BAHSETTİ

Kongre açılış konuşmacılarından olan Van Valisi Ozan Balcı, “Türkiye Yüzyılı ülkemizin geleceğini hazırlamak için bir motto. Van’da da çok çalışmalar yapıldı. Devletin ve milletin imkanlarıyla yapıldı ve yapılıyor bu çalışmalar. Aldığımız bayrağı daha ileriye taşımak için canla başla çalışıyoruz. Aşkla, canla, şevkle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Van’ın önünün açık olduğuna düşünüyorum. Van’da şuanda 120 anaokulu yapılıyor, 110 tanesi bitti. 3,5 milyon kitap aldık Van’a. 300 tane okul kütüphanesi yaptık. Tiyatronun yanında bir tane de halk kütüphanesi ile çocuk kütüphanesi yapıyoruz. Bunun da çok katkı sunacağına inanıyorum. Matbil projemiz var, matematiğin ne işe yaradığını anlatıyoruz. 400 tane çocuğumuz eğitim alıyor orada.” dedi.

Van’da gerçekleştirilen spor faaliyetlerinden de söz eden Balcı, “Toprakkale seyir terasını da yaptık. Van’ın kültürel, sosyal yaşamına katkıda bulunacak. Sporda güzel işler yapıyoruz. Tam 22 kapalı spor salonu, 13 yüzme havuzu yapılıyor. Sporcu fabrikası yaptık, 50 milyon TL okul sporlarına destek verdik. Van Spor’a da sahip çıktık. Van Spor’a da her zaman devletin, milletin imkanlarını hissettirdik. Okul bahçelerine 300 tane açık spor salonları, basketbol sahaları yaptık. Yeter mi yetmez, daha çok yapmamız lazım. İmkanlarımızı kullanmaya çalışıyoruz. Yaptığımız işler benim yaptığım işler değil, devletimizin ve devletimizin sahibi milletimizin yaptığı işler. Paydaşı olduğumuz bu projede emeği geçen herkese de teşekkür ederim.” diyerek katılımcılara teşekkür etti.

NUR TATAR; “KARDELEN, HİKAYENİN BAŞLANGICI”

‘Kardelen, Hikayenin Başlangıcı’ adlı konuşmasıyla Vizyon Van Kongresine katılan Tekvando Dünya Şampiyonu, Vanlı Milli Sporcu Nur Tatar, “1992 Van doğumluyum. Tekvandoyla 5 yaşında Van’da tanıştım. O zaman oyun gibi geliyordu. Sonrasında, 2006 – 2007 yılında milli takıma seçildim. Ülkemi en iyi şekilde temsil ederek, önemli başarılara imza attım. Bundan sonra da geleceğin Nurlarını, geleceğin Metelerini yetiştirmek için çalışacağım.” ifadeleriyle spor geçmişinden bahsetti.

Tatar, “Buraya olimpiyatlardan sonra geldiğimde öyle bir coşkuyla karşılandım ki, o duygularımı anlatamam. Ben spora başladığımda belki kız çocuklarının spora başlaması çok zordu, ancak ben hayallerimin peşinden koşarak bunu başardım, birçok kişi de bunu başarabilir, inanıyorum. Şimdi binden fazla lisanslı tekvandocu kız çocuğunun Van’da olduğunu öğrendim, önemli destekler veriliyor şimdi, Valimiz güzel destekler sunuyor, çok mutlu oldum. Burada konuşmak benim için zor, ringlerde dövüşürken daha rahatım aslında. Birlikte güzel işlere imza atacağımıza inanıyorum.” ifadeleriyle kız çocuklarına ilham veren konuşmasının ardından, Rektör Prof. Dr. Hamdullah Şevli tarafından Nur Tatar’a plaket takdim edildi.

ÖZÇELİK OKAYER; “VAN YYÜ’NÜN KURULUŞ HİKAYESİ”

“Van YYÜ’nün Hikayesi” adlı konuşmasıyla Van Üniversite ve Yüksekokullar Kurulma ve Yaşatma Derneği Başkanlığını yürütmüş olan, kurulmasına yönelik geçmişte yaşanan süreci aktaran Dr. Özçelik Okayer, kronolojik süreç zarfında Van'da üniversite kurmak için atılan adımları aktardı. Okayer; "Van yalnızca bir şehir değil, ülkedir, çok büyük bir derinliği var. Bu projeler bittiğinde Van bambaşka bir yerde olacak. Burada olmaktan, burada yer almaktan büyük gurur duydum." şeklinde konuşarak duygularını ifade etti.

HÜSEYİN ÇELİK; “BURADA ÇOK HATIRAM VAR”

58'inci Dönem Kültür Bakanı, 59'uncu ve 60'ıncı dönem Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Hüseyin Çelik ise yaptığı konuşmada; “Burada çok fazla hatıram var. Söylenecek çok şey var. Burada Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ev sahipliğinde Van Valiliği, Van Büyükşehir Belediyesi, DAKA işbirliğiyle çok güzel bir organizasyon olmuş. Memleketim için her zaman hazırım, hizmet ekmek için bekliyorum” diye konuştu.

Program sonunda Prof. Dr. Hüseyin Çelik, Van Valisi ve Van Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray'a katılım sertifikası ve plaket takdimi yapılarak kongre açılışı yapıldı.

Kongre bugün ve yarın çok sayıda bildirinin sunumu ile devam edecek.