İş insanı İsmet Ölmez'in yeğeninin 2 gün süren düğününde çifte 5 milyon lira para ve 11 milyon 200 bin liralık 4 kilo altın takıldı. Şarkıların söylenip halayların çekildiği düğüne yurt içi ve dışından çok sayıda davetli katıldı, paralar 15 kişi tarafından sayıldı.

Kaynak: DHA