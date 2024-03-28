Karlı yolları aşarak sarp yamaçlarda çalışan ekipler, donatılmış araçlar ve özel ekipmanlarla arızalı bölgelere ulaşıyor. Gecenin karanlığında, soğukta ve zorlu doğa şartlarına rağmen hızlı hareket ederek enerji kesintilerini zamanında gideren ekipleri, etkili olan yağışlar nedeniyle yıldırımın düştüğü elektrik direklerinin yerine yenisini dikmek için karlı yolları aşarak arızayı onardı.

İhbar üzerine kent merkezinden 18 kilometre mesafedeki Derecik köyüne bağlı Emek mezrasının 2 bin 500 rakımlı kırsalında yıldırım düşmesi sonucunda yanan elektrik direğini değiştirerek yerine yenisini dikmek için harekete geçen ekipler, kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu bölgede araçlarla ilerleyemeyince yola yürüyerek devam etti. Ekipler, her türlü zorluğa rağmen kesintisiz enerji sağlama hedefi doğrultusunda kararlılıkla çalışmalarını sürdürüyor.

Bölgeye giderek çalışmaları yerinde inceleyen VEDAŞ Muş İl Müdürü Suat Coşar, zor bir coğrafyada oldukça kritik bir görev yaptıklarını ifade ederek, “Vangölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (VEDAŞ) olarak zor bir coğrafyada oldukça kritik bir görevi ifa etmekteyiz.

Bölgemizde etkili olan yağışlar nedeniyle dün meydana gelen fırtınada iki tane yüksek gerilim direğimize yıldırım isabet etmesi sonucu elektrik dağıtım şebekemizde hasarlar meydana gelmiştir. Derecik köyüne bağlı mezralarımıza ait elektrik dağıtım şebekesinde meydana gelen bu arızalar ekiplerimizce giderilmektedir. Zor bir coğrafyada oldukça kritik bir görevi ifa etmekteyiz. Bölgemizde olan etkili yağışlar zaman zaman şebekemize zarar vermektedir. Vatandaşlarımızın bu Ramazan ayında sahur ve iftarda karanlıkta kalmaması için ekiplerimiz canla başla çalışmakta” dedi.