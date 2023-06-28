WanHaber / Arif Karakaş
Vanspor Futbol Kulübü, 2023-2024 sezonu öncesi 'kombine bilet' atağına çıktı.
Yeni sezonda kombine bilet uygulamasına geçecek olan Vanspor Futbol Kulübü, buradan ciddi bir gelir elde etmek istiyor.
Konuyla alakalı sosyal medya hesaplarından bir paylaşımda bulunan Vanspor Futbol Kulübü, "2023-2024 Futbol sezonu iç saha müsabakalarımızda kullanılmak üzere kombine biletlerimiz yakında satışa sunulacaktır" ifadelerini kullandı.
Vanspor Futbol Kulübü'nün yeni sezonda satışa sunacağı kombine biletlerin fiyatı ise henüz açıklanmadı.