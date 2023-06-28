Wanhaber / Özel

Kurban bayramının birinci günü ile birlikte birçok vatandaş aldığı kurbanlıkları kesecek. Ancak kesilen kurbanlıkların ardından çevre ve insan sağlığının zarar görmemesi için temkinli ve duyarlı davranmak şart.

Geçtiğimiz bayramlarda yaşanan kötü manzaraların bu bayramda yaşanmaması için kurallara riayet edilmesi büyük önem taşıyor.

Yaz sıcaklarının başladığı bu günlerde, kesilen kurbanlıkların iç organlarının gelişi güzel çevreye atılmaması gerekiyor.

Bu tür durumların salgın hastalıklara davetiye çıkarması güçlü bir ihtimal oluştururken, hayvan atıklarının çevreye yayacağı pis kokular da yine insan sağlığını tehdit eden önemli bir unsur olarak ortaya çıkıyor.

Sağa sola, çöplere açık bir şekilde atılan kurbanlıkların iç organlarının sokak hayvanları tarafından taşınması, sinek ve benzeri haşerelerin toplanmasına sebebiyet vermesi ve beraberinde hastalıklara davetiye çıkarması büyük bir sorun oluşturuyor.

Bu bayramda benzer durumların yaşanmaması için vatandaşlardan büyük bir hassasiyet ve duyarlılık bekleniyor.

Yetkili mercilerin uyarılarının dikkate alınarak hareket edilmesi, kesilen hayvanın iç organlarının çevreye ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde uygun alanlara, uygun şartlarda taşınması büyük önem addediyor.

Yetkililer, konuya hassasiyetle yaklaşılmasını telkin ediyor.

Umut Tarhan