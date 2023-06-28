WanHaber / Ramazan Çetin

Van’daki belediyelerin geçtiğimiz günlerde belirlediği kurban satış yerlerine gitmek istemeyen besiciler, kafalarına göre kent genelinde kurbanlık satışına çıktı.

Van’daki ana arterler başta olmak üzere birçok cadde ve sokak üzerinde satış yapan besiciler, belediyelere aldırış etmedi.

Duruma isyan eden vatandaşlar, sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşım ile kent genelindeki nahoş görüntüleri yayınladı.

İpekyolu Caddesi üzerinde belli aralıklarla kurbanlık satışı yapan besiciler, belediyelerin uyarılarına aldırış etmeden satışlarına devam ediyor.

Belediye ekipleri ise her bayram yaptıkları gibi “Bayramdır, bir şey olmaz” mantığıyla bu duruma göz yumuyor.