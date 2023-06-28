WanHaber / Mehmet Salih Giyci

Van Valiliği, Kurban Bayramı münasebetiyle bir bayramlaşma töreni düzenleyeceklerini duyurdu.

Van Valiliği, Kurban Bayramı münasebetiyle bir bayramlaşma töreni düzenleyeceklerini duyurdu. Bayramın 2. günü saat 13:00'da Valilik binası önünde düzenlenecek olan bayramlaşma töreni için Van Valiliği sosyal medya hesaplarından bir duyuru yayınladı.

Van Valiliği sosyal medyada yaptığı duyuruda "Kıymetli Hemşehrilerimiz, Kurban Bayramı dolayısıyla 29.06.2023 (Perşembe) yarın saat 13.00’da Valilik hizmet binası önünde bayramlaşma töreni yapılacaktır. Tüm halkımız davetlidir." ifadelerine yer verdi.