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Tatvan deplasmanından 3 puanla dönen Artı Değer Van Spor U19 Takımı, böylece ligdeki puanını 7’ye yükseltti.

İlk iki haftada 1 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden kırmızı-siyahlılar, Tatvan Gençlerbirliği Spor karşısında aldığı 4-3’lük galibiyetle ligdeki galibiyet sayısını 2’ye çıkardı.

Sezona deplasmanda Muş Spor Kulübü karşısında aldığı galibiyetle başlayan Van Spor U19 Takımı, ikinci haftada ise sahasında Alagöz Holding Iğdır FK ile 2-2 berabere kalmıştı.

Karşılaşmada rakip fileleri 4 kez havalandıran kırmızı-siyahlı ekip, kalesinde 3 gol görmesine rağmen sahadan 4-3 galip ayrılmayı başardı.

TFF Gelişim Ligleri’nde mücadele eden Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü U19 Takımı, 3. hafta karşılaşmasında Tatvan Gençlerbirliği Spor’a konuk oldu. Tatvan İlçe Stadı’nda oynanan mücadelede gol düellosu yaşandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Gelişim Ligleri’nde 3. hafta heyecanı yaşandı. Temsilcimiz Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü U19 Takımı, deplasmanda karşılaştığı Tatvan Gençlerbirliği Spor’u 4-3 mağlup ederek ikinci galibiyetini aldı.

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