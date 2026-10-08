İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında ifade veren Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya, Özata Denizcilik hisselerindeki alım-satım işlemleri ile satış sonrasında elde edilen kazançların fonlarda değerlendirilmesine ilişkin soruları yanıtladı. İlyas Kaya ifadesinde, "Özata Denizcilik hissesinden Nisan 2026’da yaklaşık 150 bin lot aldım. Hisselerin bir bölümünü ağustos ayında, kalanını ise eylül ayında sattım" dedi.

Satıştan elde ettiği paranın bir bölümünü kısa süreli olarak Halk Yatırım ve Tera Yatırım aracılığıyla fonlarda değerlendirdiğini ifade eden Kaya, "Yaptığım işlemler mevzuata uygundur. Herhangi bir manipülatif eylemde bulunmadım. Yatırımlarımda herhangi bir kişinin yönlendirmesi olmadı" ifadelerini kullandı.

Soruşturmanın kamuoyuna yansımasının ardından elde ettiği kazançlara ilişkin de konuşan Kaya, "Soruşturmanın kamuoyuna yansımasının ardından vicdani rahatsızlık duydum. Yatırımlarımdan elde ettiğim kazançları TMSF tarafından bildirilen hesaba gönderdim" dedi.

"Herhangi bir yönlendirme veya özel bilgi almadım"

Fatma Betül Sayan Kaya ise, Özata Denizcilik hisselerinden Nisan 2026’da yaklaşık 250 bin lot aldığını belirterek, "Nisan 2026’da yaklaşık 250 bin lot Özata Denizcilik hissesi aldım. Hisselerin bir bölümünü ağustos ayında, kalanını ise eylül ayında sattım" dedi.

Satıştan elde ettiği kazancı kısa süre Tera fonunda değerlendirdiğini anlatan Kaya, "Satıştan elde ettiğim kazancı kısa süre Tera fonunda değerlendirdim. Daha sonra fondan çıktım ve kazanç olarak görünen tutarı TMSF tarafından belirtilen hesaba gönderdim" ifadelerini kullandı.

Yatırım kararlarına ilişkin suçlamaları kabul etmeyen Kaya, "Yatırım kararımda herhangi bir yönlendirme olmadı. Bana aktarılan herhangi bir özel bilgi de bulunmamaktadır. İsnat edilen eylemlerle ilgim yoktur. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

İşlemler mali verilerle birlikte değerlendirilecek

Soruşturma makamlarının Kaya çiftinin kendi iradeleriyle yatırım yaptıkları, herhangi bir yönlendirme veya özel bilgi almadıkları ve elde ettikleri kazançları gönüllü olarak ödedikleri yönündeki savunmalarını dosyadaki delillerle birlikte değerlendireceği öğrenildi. Kaya çiftinin alım-satım işlemlerinin zamanlaması, yatırım miktarları ve satış sonrasındaki para ve fon hareketlerinin dosyadaki mali veriler ve diğer delillerle karşılaştırılacağı belirtildi.

Öte yandan Sermaye Piyasası Kurulunun 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 106’ncı maddesi kapsamında Kaya çifti hakkında suç duyurusunda bulunmasının beklendiği, başvurunun savcılığa ulaşmasının ardından mevcut soruşturma kapsamında değerlendirileceği öğrenildi.