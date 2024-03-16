Ülkemizin önemli şehirlerinden olan Van, sadece il merkezi ve ilçelerine değil bölgeye de hizmet verecek son derece modern bir alışveriş, ticaret ve eğlence merkezine kavuşuyor. Van ve bölgesine farklı bir çehre kazandıracak olan Vanmall AVM açılmak için gün sayıyor.

“Büyük açılış 22 Mart”

Van’ın alışveriş, ticaret, eğlence ve sosyal hayatına yeni bir boyut kazandıracak olan Vanmall 22 Mart’ta açılıyor. Şehrin kalbinin attığı Atatürk Caddesi’nde yer alan ve içerisinde dünyaca ünlü markaları, şık restoranları ve eğlence alanlarını barındıracak olan Vanmall, açılışıyla birlikte şehrin ve bölgenin buluşma noktası ve cazibe merkezi haline gelecek.

“Zengin marka karması”

Vanmall, zengin marka ve mağaza çeşitliliğiyle her zevke hitap edecek. Moda, teknoloji, ev gereçleri, güzellik ürünleri ve daha birçok kategoride seçkin markaların yer aldığı AVM, Vanlıların alışveriş deneyimini yeniden tanımlayacak.

“Yeni cazibe merkezi”

Vanmall, şehrin sosyal ve ekonomik hayatına olumlu bir katkı sağlayacak. Yeni iş imkanları oluşturularak istihdamı artıracak ve yerel ekonomiyi canlandıracak. Ayrıca, turizmi teşvik ederek Van'ın tanıtımına katkıda bulunacak ve şehrin yeni bir buluşma noktası haline gelecek. Şehrin kalbinde, dev markaların yer aldığı modern bir alışveriş merkezi olarak hizmet verecek olan Vanmall, sadece alışveriş için değil, aynı zamanda eğlence, yeme içme ve kültürel etkinlikler için de ideal bir mekân olacak. Vanmall’da oyun alanları, kafe ve restoranlar, ziyaretçilere keyifli vakit geçirecekleri için güzel bir ortam bir ortam sunacak.

“Şehre yeni bir soluk getiriyor”

Vanmall, Van şehrinin ticari ve sosyal dokusunu zenginleştirecek önemli bir adım olarak görülüyor. Şehrin tarihine ve kültürel mirasına saygı duyan, aynı zamanda modern yaşamın ihtiyaçlarının karşılayan bu yeni ticaret ve eğlence merkezi, Vanlılara ve şehri ziyaret edenlere unutulmaz bir deneyim sunmayı hedefliyor. Vanmall 22 Mart’ta kapılarını açıyor ve ziyaretçileriyle buluşuyor.