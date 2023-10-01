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WanHaber – ÖZEL

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Afet Yönetimi ve Deprem Uygulama Merkezi, Vanlılara afet öncesi, afet anı ve afet sonrası için afet bilinci eğitimleri düzenliyor. Merkez, önümüzdeki günlerde kırsal kesimlerde de eğitim çalışmaları yaparak, vatandaşları depreme karşı bilgilendirmeyi amaçlıyor.

Deprem ve afetler hakkında vatandaşlara bilinç kazandırmak isteyen Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Afet Yönetimi ve Deprem Uygulama Merkezi, sosyal projelerle eğitimler düzenliyor.

“ÇALIŞMALARIMIZ HEM TEKNİK HEM DE SOSYAL BOYUTTA”

Deprem çalışmalarının yanı sıra afet yönetimi ile risk ve kriz yönetimi üzerine çalışmaları da gündemlerine aldıklarını belirten Van YYÜ Güvenlik Meslek Yüksekokulu Acil Durum ve Afet Yönetimi Programı Dr. Öğretim Üyesi Sacit Mutlu, “Üniversitede depreme yönelik, aktif fayların tekrarlanma aralığının ortaya konulmasıyla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Bunun yanı sıra biz özellikle afet yönetimi içerisinde risk ve kriz yönetimi üzerine de çalışıyoruz. Bu kapsamda yürütücülüğünü Doç. Dr. Azat Sağlam Selçuk’un yaptığı deprem araştırma uygulama merkezimiz bünyesinde yeni bir çalışma yürüttük. Bu kapsamda bugüne kadar sadece teknik boyutta yapılan çalışmaları biraz daha sosyal projelere dönük, toplumun bilinçlenmesine yönelik çalışmalara ağırlık vermeye başladık” dedi.

“AFETLERDE TEK MEKANİZMA DEVLET OLMAMALI”

Toplum yapısından, kültürel ögelere kadar her şeyin düşünülerek vatandaşların bilinçlendirildiğini aktaran Dr. Öğretim Üyesi Sacit Mutlu, aynı zamanda deprem ve olası bir afet durumunda tek mekanizmanın devlet olmaması, vatandaşın daha fazla bilinç kazanarak, toplumsal afetlere hazır olması gerektiğine vurgu yaptı.

Dr. Öğretim Üyesi Mutlu, “Toplumu bilinçlendirme çalışmalarında toplum yapısını ele alıyoruz. Bu kapsamda da İlahiyat Fakültesi’nden bir hocamızı, Sosyoloji Bölümü’nden, Psikoloji Bölümü’nden farklı hocalarımızı da araştırma merkezimize ekledik. Bizim buradaki ana amacımız şu; deprem ülkemizin bir gerçeği, bunun dışında birçok afetle de karşı karşıya kalıyoruz, bizler de istiyoruz ki vatandaş bilinçli hale gelsin. Baktığımız zaman afetlerle, afet yönetimi yapabilecek tek mekanizma devlet değildir, olmamalı. Devlet tüm imkânlarıyla seferber olsa dahi, toplum bilinçlendirilmedikçe en küçük afette bile işler sarpa sarabiliyor. Bu noktada eğitimlerin verilmesi önem arz ediyor” ifadelerine yer verdi.

“ÇOK BASİTE ALINIYOR”

Depremde zarar görme durumunu ikiye ayırdıklarını belirten Dr. Öğretim Üyesi Sacit Mutlu, “Depremde zarar görme durumunu iki gruba ayırıyoruz. Bunlardan biri ‘Yapısal Hasar’ diğeri de ‘Yapısal Olmayan Hasar’. Yapısal olmayan hasarın, yapısal olan hasarın dışında vatandaşlar birçok şekilde afetlerden etkilenebiliyor. Örneğin yıkılan bina için kural yoktur, AFAD’ın tüm Türkiye çapında organize ettiği çök, kapan, tutun tatbikatını bizler de araştırma merkezi olarak üniversitemizde de gerçekleştirdik. Tabii baktığımız zaman bunun çok basite alındığını görüyoruz ama bunun afet yönetiminde oldukça önemli bir payı var. Vatandaş deprem olduğu zaman binası yıkılmasa dahi çök, kapan, tutun hareketini yapmayı bilmiyor ve kaçmaya çalıştığında birçok farklı şekilde zarar görebiliyor. Örneğin evinde sabitleyemediği bir eşya ve dolap olabilir, devrilen bir şey olabilir veya cam kırıkları olabilir ve bu durumda kişi kaçmaya çalıştığında zarar görebiliyor” diye konuştu.

“ÇÖK, KAPAN, TUTUN HAYAT KURTARIYOR”

Halkın afet bilinci kazanmasının önemine dikkat çeken Dr. Öğretim Üyesi Sacit Mutlu, yapılan araştırmalarda deprem anında çök, kapan, tutun kuralına uymayanların yaralanma olasılıklarının yüksek olduğunu söyledi.

Özelden genele toplumda afet bilincinin kazandırılması adına birçok işbirliğinin yapıldığını söyleyen Mutlu, “99 depreminde yapılan istatistik çalışmaları var. Bu araştırma sonucu yaralıların yüzde 60 – 70’e yakını yapısal olmayan hasardan dolayı zarar görmüştür, bunun örneklerini biz Van Depremi’nde de gördük. Kameralarda gördüğümüz kadarını belirtecek olursak kimsenin çök, kapan, tutun hareketi yapmadığını görebiliyoruz. Dolayısıyla biz afet yönetimini özellikle de risk yönetimini, afet öncesi yaptığımız çalışmalarda; birey, aile, toplum, okul, kamu kurum ve kuruluşları ve üniversite ile işbirliği içerisinde çalışarak toplumu bilinçlendirme hareketi yapalım dedik ve bu kapsamda da faydalı olduğumuzu düşünüyoruz” ifadelerini aktardı.

Eğitimlerde toplumun tamamına ulaşmayı hedeflediklerini aktaran Dr. Öğretim Üyesi Sacit Mutlu, kırsal kesimler başta olmak üzere afet bilincinin kazandırılması adına ilerleyen dönemlere yönelik çalışmaların olacağını belirtti.

Haher: Fatma Öztürk