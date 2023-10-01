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WanHaber – ÖZEL

Son yıllarda yağışların azalması, sıcaklıkların yükselmesi ve artan buharlaşma sebebi ile Erçek Gölü alan kaybetmeye devam ediyor. Kuş Cenneti olarak adlandırılan Erçek Gölü, birçok kuş türüne ev sahipliği yapmasının yanı sıra uluslararası göç noktasına da tanıklık ediyor.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu, “Erçek Gölü’nde maalesef son yıllarda hiç iyileşme yok, sürekli alan kaybediyor. Bu alan kaybı gölün ortadan kaybolmasına bile neden olabilir” dedi.

Son yıllarda sürekli alan kaybetmesi ile beraber gölün çekilmesi ise orada yaşayan kuş türleri için de büyük bir risk oluşturuyor.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu, konuya ilişkin wnhaber’e açıklamalarda bulundu.

Erçek Gölüne düşen yağışların karakterinde değişiklik olduğunu ifade eden Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu, şunları söyledi, “Erçek Gölü son yıllarda özellikle su kayıpları ile beraber alan kaybı ile hep gündeme geliyor. Aslında yakın zamanda göldeki seviye artışına tanıklık etmiştik. Göl, şiddetli yağışlar almış ve birçok alana taşmıştı. Şimdi Van Gölü havzası, evet daha önce de ifade ettiğim gibi bir bütün. Bu havzalar içerisinde tali havzalar var. Van Gölü kapalı büyük bir havza ve onun içinde küçük ve tali havza olan Erçek Gölü var. Bu gölün su toplama alanı var. Şimdi havzaya düşen yağışların karakterinde bir değişiklik var. Bunlar; zaman, yağış şekli, yağış geçişleri su seviyelerinin düşmesinin nedenleri arasındadır diyebiliriz.”

GÖLDEKİ ALAN KAYBI GÖÇMEN KUŞLAR İÇİN TEHDİT

Gölü dışarıdan beslemenin mümkün olmadığını söyleyen Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu, “Erçek Gölü özel bir göl. Bölgedeki insanların ekonomisine katkı sunuyor. Orası aynı zamanda bu bölgenin kuş cenneti. Bir çok kuş türünü barındırıyor. Orada çok sulak alanlar var. Sulak alanlar ve orada sürekli kalan yaban hayatının, kuşların aynı zamanda üreme ve beslenme alanı. Sadece onların mı? Hayır. Uluslararası göç noktasına sahip yani Van Gölü havzası dünyanın farklı bölgelerine açılan 3 tane büyük rotaya sahip. Farklı bölgelere, kıtalara giden göçmen kuşların beslenme alanlarından bir tanesi. Göldeki alan kaybı, büyük oranda zarar görmesi aslında bu bölgedeki rotaların ortadan kalkması demek. Kuşların artık burayı tercih etmemesi anlamına gelir bu durum. Burada ‘dikkuyruk’ gibi çok özel kuşlar var. Onların popülasyonunun azalmasına neden olur. Bu da arzu ettiğimiz, şüphesiz insan kontrolünde olan bir şey değil. Orayı bizim dışarıdan beslememiz mümkün değil. Yani o havzaya düşen yağış ve buharlaşma orayı yönetiyor.” ifadelerine yer verdi.

ERÇEK GÖLÜ ORTADAN KAYBOLABİLİR

Erçek Gölü’nün sürekli alan kaybettiğini vurgulayan Prof. Dr. Alaeddinoğlu, “Erçek Gölü’ndeki o çekilme her geçen yıl artıyor. Son yıllarda hiç iyileşme yok, sürekli alan kaybediyor. Birde gölün sığ olduğunu düşünürsek... Bu alan kaybı gölün ortadan kaybolmasına bile neden olabilir. Dolayısı ile ciddi bir tehdit söz konusu. Bunu yönetmek ya da kurtarmak mümkün mü? Çok zor. Dolayısıyla o buharlaşmanın kontrolünde bir gölden söz ediyoruz. Tabi ki yok olması o kuşların, o habitatın ve ekosistemin yok olması anlamına gelir.” şeklinde konuştu.

Haber: Mehmet Salih Giyci – Fatma Öztürk