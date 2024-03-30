Seçime 24 saatten az bir zaman kala seçmen kaydının nasıl sorgulanacağı ise yeniden gündeme geldi. Seçmen kaydını sorgulamak isteyen Vanlılar ilk olarak e-devlet sistemi üzerinden sorgulama yapabilecek ve seçmen kaydını çıktı olarak alabilecek.

Bunun yanında, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanlığının “Seçmen Sorgulama Mobil Uygulaması” veya 444 9 975 çağrı merkezi hattından söz konusu işlemleri yapabilmek mümkün.

Ayrıca YSK tüm vatandaşları “Oy kullanacağınız sandık değişti” içerikli yanıltıcı mailler ve aramalara itibar etmemesi konusunda uyardı.