Vanlılar Güneşli Havanın Tadını Çıkardı

Van, son günlerde geçmiş yılların aynı dönemlerine oranla oldukça fazla yağış aldı. Yağışlar, kimi zaman yüksek kesimlerde karla karışık yağmur / dolu olarak kendini gösterse de çoğunlukla yağmur olarak yağdı.

Mayıs ayının ortalarında Van’da güneşin yüzünü göstermesiyle, Vanlılar park ve bahçeleri doldurdu. Güzel havanın da etkisiyle parklar, cadde ve sokaklar güzel havanın tadını çıkarmak isteyenlerle kalabalıklaştı.

Güzel havanın hafta sonuna denk gelmesiyle beraber Van’da piknik sezonu da açıldı. Özellikle sahil kesimlerine ilgi gösteren Vanlılar, güzel hava ve yeşilin tadını çıkardı.