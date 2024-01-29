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Geleceğin mesleklerinin gençlere tanıtılacağı 3 ayrı çalıştayın ilki, VANSİAD, MEGDER, Van İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras, Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhlis Ceylani ile proje paydaşı kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımlarıyla Elite World Van Hotel’de gerçekleştirildi.

ÇSGB Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda, Mesleki Eğitim ve Girişimcilik Destekleme Derneği (MEGDER) öncülüğünde ve Van Sanayici İş Adamları Derneği (VANSİAD) paydaşlığında yürütülen “Van Geleceğin Mesleklerini Kodluyor” projesi Doğu Anadolu Bölgesi (TRB2) illerini kapsıyor.

GEDİK: ÇOK ÖNEMSEDİĞİMİZ BİR PROJE

Proje ortağı VANSİAD temsilcisi ve VAN İŞGEM Müdürü Mahmut Gedik, “Bu projeyi yaklaşık 3 yıl önce hazırlayıp sunmuştuk ve projemize bugün başlıyoruz. Biz VANSİAD ve İŞGEM olarak bugüne kadar 9’u Avrupa Birliği Fon Kaynaklı olmak üzere 24 ayrı proje yönettik. Bu projelerin tamamı ilin ve bölgenin sorunlarına çözüm üretmek üzere hazırladığımız projelerdi. Bu proje de aynı şekilde çok önemsediğimiz bir proje. Nüfusu gençlerin oluşturduğu bölgemizde, gençlerimizi doğru şekilde sahiplenirsek, kendilerine gerekli değeri verirsek, çok kıymetli bir kaynak olduklarını görürüz. Bu nedenle bu projeyi oldukça fazla önemsiyoruz” ifadelerini kullandı.

ARAS: SONUNA KADAR DESTEK VERİYORUZ

Proje kapsamında verilecek eğitimler için kursiyer başvurularının alınmaya başladığı programda konuşan Van İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras, “VANSİAD’ın bu projesine İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak sonuna kadar destek verdiğimizin bilinmesini istiyoruz. En büyük avantajımız olan genç nüfusun mesleki yeterlilik ve gelişim anlamında özellikle Meslek Liseleri mezunlarının yeterliliklerini arttırmak, onlara mesleki anlamda rehberlik yapmak ve onlara yön vermek adına, onları geliştirmek ve donanımlı hale gelmeleri adına ‘Van Geleceğin Mesleklerini Kodluyor’ Projesini önemsiyoruz” ifadelerini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Aras, “Bölgesel kalkınma planlarımız olsun, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansımız (DAKA) olsun bu projeleri oldukça ciddiye alıyor. Mesleki eğitim ve meslek edindirme projelerine DAKA destek veriyor. Bu anlamda bu projenin Van, Hakkari, Muş ve Bitlis’in gençleri ve Meslek Lisesi mezunları için, son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak da Milli Eğitim Bakanlığı olarak da bu ve benzer projeleri desteklediğimizi bilmenizi istiyorum. Bu anlamda bu projeyi hazırlayan, projeye destek veren ve projede görev alan tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum ve hayırlı olsun diyorum” şeklinde konuştu.

TANRIVERDİ: GENÇLERİMİZ İÇİN BU PROJEYİ SAHİPLENMELİYİZ

MEGDER Temsilcisi Mehtap Tanrıverdi konuşmasında, “Biz ‘Van Geleceğin Meslekleri Kodluyor’ projesini hazırlarken, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları olarak el ele verip, Van, Bitlis, Muş ve Hakkari için neler yapabiliriz diye düşündük. Biliyorum ki bir projenin başındaki kişiler söz konusu projeyi ne kadar sahiplenirse o iş sahiplenildiği ölçüde başarılı olur. Bu nedenle bu projenin burada başarıyla tamamlanacağına inanıyorum. Temel bilgisayar yönetimi, robotik kodlama, yapay zeka ve toplumsal cinsiyet eşitliği odaklı bazı çalışmalar yapacağız. Etik kurallarla ilgili eğitimler vereceğiz. Bu eğitimler kapsamında yapılacak çalışmalar ise; gençleri ve eğitimcilerimizi geleceğin mesleklerine hazırlamak olacak” sözlerine yer verdi.

“50 KİŞİYE EĞİTİM VERİLECEK”

Projenin kapsamından söz eden Tanrıverdi, “Proje kapsamında 50 kişiye yüz yüze robotik kodlama ve yapay zeka eğitimleri vereceğiz. Bunu şu an için yalnızca Van’da yapabileceğiz. Umut ediyorum ki farklı projelerle kalan illerde yüz yüze eğitim kısmını yaygınlaştıracağız. Muş, Bitlis ve Hakkari illerine nasıl bir faydası olacak sorusuna gelecek olursak bence projenin en önemli çıktılarından biri şu ki, robotik kodlama ve yapay zekayla ilgili e-modüller hazırlayacağız.

Yani buraya gelip eğitim alamayanların da faydalanabilmesi adına uzaktan eğitim yapabileceğimiz modüllerimiz olacak. Bu e-modüllerin kullanımına dair illerde ‘eğitimci eğitimleri’ düzenleyeceğiz. Projenin diğer önemli ayağı ise ‘Mezunum Nerede’ programı. Bu program söz konusu 4 ili kapsayacak ve işverenlerin, okulların ve öğrencilerin buluşacağı bir portal olacak. Yani TRB2 bölgesinde iş ve çalışan bulmak isteyen kişilerin erişimini kolaylaştıracağız” dedi.

Geleceğin Meslekleri Çalışmalarından söz eden DAKA Uzmanı Özgün Cümandür, “Dünya Ekonomik Forumunun 2023 tarihli ‘Geleceğin Meslekleri’ Raporuna göre 5 yıl içerisinde benimsenmesi gereken teknolojilerle ilgili bir husus var. Burada dijital platformlar ve uygulamalar, iş gücü geliştirme gibi başlıklar var. Önümüzdeki 5 yıl içinde gerçekleşmesi beklenen teknolojilerin hem bu projeyle hem de DAKA’nın yaptığı çalışmalarla uyumlu olduğunu görüyoruz.

Ayrıca İŞKUR’un 2022 İş Gücü Piyasası Raporunda önümüzdeki 10 yıl içerisinde ön plana çıkması beklenen mesleklerin, yazılım mühendisi, e-ticaret uzmanı, bilişim personeli gibi başlıklar olduğunu görebiliyoruz. Bu kapsamda yüksek bütçeyle düzenlediğimiz programlardan biri ‘Yazılım Hareketi’ programı. Program kapsamında 100 öğrenciye yazılım, oyun kodlama ve robotik kodlama programları gibi yüz yüze eğitimler verildi” diye kaydetti.

İŞKUR VERİTABANI KULLANILACAK

İŞKUR İş Meslek Danışmanı Ali Çınar ise, “Bugün bu çalışmaya bizleri davet eden MEGDER ve VANSİAD yöneticileri ile Van İş Geliştirme Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Gedik’e şükranlarımı arz ediyorum. Geleceğin meslekleri olarak görülen birçok meslek var. Projenin ana temasında 3 mesleğe vurgu yapılıyor.

Robotik kodlama, bilgisayar yönetimi ve yapay zeka ile ilgili alanlarda kurs ve programların geliştirilmesi planlanıyor. Bu kapsamda biz İŞKUR veri tabanını proje yürütücüleriyle paylaşmak istiyoruz. Bu projeye İŞKUR İl Müdürlüğü olarak elimizden gelen desteği sunacağımızı ifade etmek istiyorum” şeklinde sözlerini sonlandırdı.

Toplam 641 saat eğitim ve yaklaşık 5 ay tam zamanlı şekilde devam edecek bir sürece yayılan, “cinsiyet eşitliği odaklı” ve “geleceğin insanına yakışır işleri” kapsamında yürütülen projeye Van’da ikamet eden 17-39 yaş arası genç kadın ve erkekler başvurabilecek.

Başvurular https://vankodluyor.org.tr/ internet adresinden alınmaya başlandı. Başvurular 31 Ocak 2024 tarihinde sona erecek.