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31 Ocak Çarşamba günü Van Spor FK, Kırşehir deplasmanında 3 puan arayacak. Zirve mücadelesi veren Van Spor FK, sahaya mutlak galibiyet için çıkacak.

Van’daki taraftarlar maçın canlı olarak yayınlanıp yayınlanmayacağını merak ediyor.

Yayıncı kuruluştan, merakları giderecek açıklama geldi.

31 Ocak 2024 Çarşamba günü saat 12.00’de başlayacak ve Kırşehir Ahi Stadı’nda oynanacak olan Kırşehir Futbol Spor Kulübü - Van Spor FK maçı Van’ın tek uydu kanalı olan Van TV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.