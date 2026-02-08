Asırlardır Van kahvaltısının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan otlu peynir, son dönemdeki fiyat artışı nedeniyle artık gramla satılıyor.

Bahar aylarında büyük emekle hazırlanan Van otlu peyniri; mendi, sirmo, heliz gibi yöreye özgü birçok otların karışımıyla üretiliyor. Üretimin ardından küpler içerisinde toprağa gömülen peynirler, yaklaşık 5-6 ay boyunca olgunlaşmaya bırakılıyor. Topraktan çıkarıldıktan sonra kendine has aromasıyla sofralara gelen bu peynir, özellikle kış aylarında yoğun talep görüyor.

4 mevsim yoğun bir şekilde tüketilen peynir, fiyatlarıyla da gündeme geliyor. Geçtiğimiz yılın eylül ayında kilosu 400-500 TL arasında olan otlu peynirin fiyatı arttı. Van otlu peynirinin kalitesine göre fiyatları 700 TL’ye kadar çıktı.

ESNAF KIVANÇ: “BİZ DE BU FİYATLARDAN RAHATSIZIZ”

Van Peynirciler Çarşısı esnafı Serkan Kıvanç, otlu peynirdeki fiyat artışının hem üretim azlığı hem de fire oranından kaynaklandığını belirtti. Baba mesleğini sürdürdüğünü ifade eden Kıvanç, “Yaklaşık 35-40 yıldır bu işi yapıyoruz. Şu an otlu peynirde fiyatlar 300 liradan başlıyor, 600-650-700 lira bandına kadar çıkıyor. Yazın taze peynir daha ucuz oluyor. Kış aylarında ise küp peynir dinlendikçe fire veriyor. Örneğin 40 kilo peynir aldığınızda bu 33-34 kiloya kadar düşebiliyor. Bu da maliyeti artırıyor.” dedi.

“OTLU PEYNİRİ GRAMLA ALANLAR VAR”

Vatandaşların fiyat yüksekliğine tepki gösterdiğini dile getiren Kıvanç, satışların ciddi şekilde düştüğünü belirterek, “Eskiden müşteriler 3-5 kilo alıyordu, şimdi yarım kilo hatta gramla alanlar var. Çarşıya gelip hiçbir şey alamadan gidenler de oluyor. Biz esnaf olarak bu durumdan memnun değiliz,” ifadelerini kullandı.

Fiyatların esnafın inisiyatifiyle belirlenmediğini vurgulayan Kıvanç, kira ve diğer giderlerin de maliyetleri artırdığını ifade etti.

ESNAF AYAN: “KÜP PEYNİR KIŞIN DAHA ÇOK TERCİH EDİLİYOR”

Bir diğer peynirci esnafı Tarık Ayan ise otlu peynir fiyatlarının 500 TL’den başlayıp 650 TL’ye kadar çıktığını söyledi. Kış aylarında daha çok küp peynirin tercih edildiğini belirten Ayan, “Şu an küp peynir dönemi. Salamura peynir de tercih ediliyor ama küp peynir kadar değil. Van’da hayvancılık ciddi oranda düştü ancak peynire olan talep hâlâ yüksek. Bu da fiyatların artmasına neden oluyor.” diye kaydetti.

Fiyatlar yükselince vatandaşın alım gücünün düştüğünü söyleyen Ayan, “Eskiden kiloyla satış yapıyorduk, şimdi gramajla satıyoruz. Hatta çarşıya gelip hiçbir şey alamadan giden vatandaşlar oluyor. Özellikle bu aylarda satışlarımız oldukça düşüyor,” ifadelerini kullandı.