Duvarların tarihle bezendiği Büyük Rus Pazarı esnafı son zamanlarda ziyaretçi azlığından yakınıyor. Yaz aylarında yerli turistlerin alışveriş yaptığı Büyük Rus Pazarı’nın kış aylarındaysa ziyaretçi sayısı oldukça düşüyor.

Pazarda doğal taşlardan bakır işçiliğine, geleneksel el sanatı ürünlerinden envaiçeşit hediyelik eşya ve bibloya erişmek mümkün.

Hakiki el dokuma çoraplar satan ve müşteri azlığından yakınan Tarihi Rus Pazarı esnafından İbrahim Kurt, “Hakkari köylerinde hakiki yünden köylü kadınların el emeği ile yaptığı bu çoraplar çok kıymetli. Bu kıymetli çorapları çok uygun fiyatlara satıyor olmamıza rağmen, önceki dönemlere göre çok daha az satış yapıyoruz” dedi.

Büyük Rus Pazarında yöresel ürünlerin yanında hat ve kaligrafi ile süslenen hediyelik eşyalar da bulmak mümkün. Burada hat ve kaligrafi yazılarını ister taşa, ister cama isterseniz de bir kupa veya tekstil ürününe yazdırabiliyorsunuz.

İş yerinde hat dersleri de veren Pazar esnafından Muhammed Tuci, “Antika ürünlerle donatılmış fotoğraf köşemizde arkadaşlarınızla fotoğraf çekebilir, burada baskısını alabilirsiniz. Ayrıca Kil Minekari, Bakır Minekari, Zirhaki ve Hatemkari ürünlerini de Vanlılar burada bulabilir” ifadelerini kullandı.

Pek çok kıymetli el ürünün bulunduğu bu nadide pazar misafirlerini ağırlamayı bekliyor.